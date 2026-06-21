Стоит триллионы долларов: чем занимается самая дорогая компания в мире

Ежегодно рейтинги самых дорогих игроков мирового рынка привлекают особое внимание, ведь они показывают, кто именно формирует глобальную экономику и задает темп развития целых отраслей. На вершине таких списков обычно оказываются технологические гиганты, чьи названия хорошо известны миллионам людей.

Какая компания самая дорогая в мире

Часто деятельность таких корпораций остается "за кадром" для рядового потребителя, хотя их разработки могут присутствовать практически везде – от смартфонов и облачных сервисов до систем искусственного интеллекта. Именно к таким компаниям относится и Nvidia, о чём свидетельствуют данные аналитической онлайн-платформы StockTitan.

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Эксперты подсчитали рыночную капитализацию – показатель, учитывающий цену акций и их общее количество в обращении. Именно он дает представление о текущем финансовом состоянии компании, ее относительной стоимости, а также позволяет инвесторам оценивать риски.

Рейтинг возглавила Nvidia – основанная в 1993 году американская технологическая компания со штаб-квартирой в сердце Кремниевой долины. Ее оценили примерно в 5 триллионов долларов США.

Интересно! Стоимость акции NVDA колеблется в пределах 200 – 208 тысяч долларов США (в зависимости от времени и торговой площадки).

Еще десять лет назад Nvidia ассоциировалась прежде всего с геймингом, поскольку специализировалась на разработке графических процессоров. Однако со временем ее технологии стали одной из основ современного бума ИИ.

Кто еще вошел в список

Alphabet (материнская компания Google) — около 4,5 триллиона долларов.

(материнская компания Google) — около 4,5 триллиона долларов. Apple — около 4,4 триллиона долларов.

— около 4,4 триллиона долларов. Microsoft — около 2,9 триллиона долларов.

А вот рейтинг крупнейших работодателей среди публичных компаний возглавляет Walmart – американская корпорация розничной торговли. Её штат насчитывает около 2,1 миллиона сотрудников, а рыночная капитализация в этом году уже превысила 1 триллион долларов.