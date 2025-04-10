iPhone за 3500 долларов: как Трамп хочет перенести производство Apple в США и почему это абсурд

Во время обострения торговой риторики Дональда Трампа в отношении Китая, американский технологический гигант Apple может оказаться под значительным экономическим давлением. В частности, говорится о возможном повышении цен на iPhone – один из самых популярных смартфонов в мире, в связи с введенными против мировых стран тарифами. Речь идет и о Китае, где в основном производятся iPhone. Президент США также публично призвал Apple перенести производство iPhone в США, подчеркивая необходимость восстановить американские рабочие места и уменьшить зависимость от Китая в стратегически важных отраслях.

Однако реализация такого плана может иметь существенные экономические последствия. Из-за последствий тарифов базовая модель iPhone, которая сегодня стоит около 799 долларов, может подорожать до более тысячи. Самые дорогие модели Pro и Pro Max могут пересечь отметку в 1500 долларов, что приблизит их к ценовому уровню премиум-сегмента ноутбуков. А в случае производства в США – до 3500 долларов.

Такой рост цен станет ощутимым для среднего потребителя. Согласно опросу Reuters/Ipsos, более 70% американцев ожидают, что новые тарифы приведут к общему росту стоимости бытовой электроники. И хотя Apple уже начала переносить часть производства в Индию и Вьетнам, полный отказ от китайских мощностей маловероятен в ближайшей перспективе.

Останутся ли поклонники Apple со своими любимыми смартфонами – читайте в материале 24 Канала.

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Как Белый дом хочет перенести производство iPhone в США

В то время, когда президент Дональд Трамп вводит обратные тарифы в размере 125% на все китайские импортные товары после китайской пошлины в 84%, в Белом доме не отступают от идеи переноса производства iPhone в США. Пресс-секретарь президента Каролин Левитт заявила, что компания Apple "не инвестировала бы такие огромные деньги в Америку, если бы не верила в ее потенциал", ссылаясь на недавно анонсированный план инвестиций на сумму 500 миллиардов долларов в американскую экономику.



Что американцы думают о новых тарифах Трампа / Инфографика компании Ipsos 4 – 6 апреля

Однако критики отмечают, что аргументы администрации имеют слабые места, ведь эта инвестиция является "типичной для масштаба Apple". К тому же соучредитель Apple Стив Джобс и действующий генеральный директор Тим Кук еще более десяти лет назад заявляли, что производство iPhone в США является слишком сложным и маловероятным по техническим и кадровым причинам.

Министр торговли США Говард Латник на выходных заявил, что тарифы могут привести к тому, что "армия из миллионов работников, которые сейчас вкручивают крошечные винтики в Китае, переместится в США". На это журналистка The New York Times Мэгги Хаберман прямо спросила у Левитт, считает ли Дональд Трамп реалистичным перенос производства iPhone в США. Пресс-секретарь ответила:

Безусловно. Он верит, что у нас есть рабочая сила, ресурсы и потенциал, чтобы это реализовать.

Впрочем, реальность выглядит сложнее. В биографии Стива Джобса Уолтер Айзексон вспоминал встречи Джобса с тогдашним президентом Бараком Обамой в 2010 и 2011 годах.



Во время одной из них Джобс отметил, что для поддержки завода с 700 тысячами работников, как в Китае, необходимо иметь 30 тысяч квалифицированных инженеров, которых в США просто невозможно найти в нужном количестве.

Вы не найдете столько людей в Америке, которых можно было бы нанять,

– сказал тогда Джобс.

Тим Кук подтверждал эту мысль в 2017 году во время мероприятия Fortune Global Forum: "На самом деле Китай давно уже перестал быть страной с дешевой рабочей силой. Главная причина оставаться там – это не стоимость, а концентрация навыков, опыта и точности в одном месте. Например, для наших продуктов нужно сверхсовременное оборудование и глубокое понимание работы с материалами. В США трудно даже собрать комнату с инженерами по обработке, а в Китае такими людьми можно заполнить несколько футбольных полей", – отметил тогда руководитель Apple.



Топ-10 товаров, которые США импортируют из Китая / Инфографика Census Bureau, Christopher Rugaber / AP

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Какие планы у Apple

После объявления Дональдом Трампом новых жестких тарифов на китайские товары, Apple ищет пути, как обойти удар по своим доходам. Один из вариантов – увеличить производство iPhone в Индии, пишет The Wall Street Journal.

За последний год компания уже отправила оттуда "яблочных" смартфонов на сумму более 17 миллиардов долларов – и это только начало. Индия становится новым производственным хабом, и Apple планирует активнее использовать ее мощности, чтобы меньше зависеть от Китая. И, главное, избежать новых тарифов, которые могут серьезно ударить по цене устройств в США.

Интересно! Apple не стала ждать удара тарифов – и буквально за три дня в конце марта переправила пять самолетов с iPhone и другими продуктами из Индии в США. По словам индийских чиновников, срочная доставка была попыткой успеть до того, как вступят в силу новые тарифы.



Несмотря на это, компания не планирует поднимать цены на свои продукты ни в Индии, ни на других рынках, говорят источники The India Times. Чтобы смягчить удар от тарифов, Apple начала активно вывозить запасы техники со своих заводов в Индии и Китае в США – даже несмотря на то, что этот период обычно является "мертвым сезоном" для логистики.

Аналитики Bank of America подсчитали: если компания перебросит весь объем производства из Индии на американский рынок, то сможет покрыть до половины спроса на iPhone в США уже в этом году. Неплохой страховой полис, учитывая то, что Трамп обложил китайский импорт пошлиной до 125%.

Несмотря на это, акции Apple в последние дни просели – инвесторы нервничают из-за торговой риторики из Вашингтона и возможного повышения цен. Пользователи в Штатах тем временем начали обновлять свои смартфоны раньше, чем планировали – потому что опасаются, что iPhone очень скоро может существенно подорожать.

Правда, полностью отказаться от Китая Apple пока не может. Там все еще сосредоточены мощные цепи поставок, инженеры и высокоточное оборудование – то, что сложно и дорого повторить в других странах.

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Что будет с "айфонами"

Хотя Apple постепенно переносит часть производства в Индию и Вьетнам, Трамп и эти страны не обошел – введя дополнительные тарифы в 26% и 46% соответственно. Для Apple это почти как удар в спину: компания годами слушала советы США по диверсификации, а теперь все варианты – под огнем.

На фоне неопределенности Apple потеряла 640 миллиардов долларов рыночной капитализации за несколько дней, а ее акции упали еще на 5% 8 апреля, пишет The Washington Post.

Тем временем компания пытается нарастить производство в Индии, но этого недостаточно, чтобы обеспечить глобальный спрос. В WP, в отличие от The India Times, говорят, что повышение цен на iPhone – лишь вопрос времени. И хотя часть пользователей это может остановить от покупки, те, кто берут смартфоны в рассрочку через операторов, могут не почувствовать разницы.

Будет ли Apple перекладывать полную стоимость пошлин на потребителей – вопрос дискуссионный. На фоне роста пошлин эксперты считают, что Apple способна лучше большинства компаний выдержать финансовое давление – все благодаря большим наценкам на iPhone. Аналитик Counterpoint Геррит Шнеманн отмечает: даже если компания не возьмет на себя весь удар, умеренное повышение цен может сдержать отток покупателей.

Для тех, кто покупает телефоны за полную стоимость, подорожание будет ощутимым. Но большинство американцев берут смартфоны в рассрочку через мобильных операторов – для них изменения могут быть почти незаметными.

В то же время экономика процесса производства "айфонов" не позволит перенести все в США. Высокая стоимость труда в Штатах в сочетании с зависимостью от азиатских поставщиков компонентов сделала бы устройства значительно дороже. Источник WP подытоживает: "iPhone не вернется к производству в Америке".