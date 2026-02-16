Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Цена вырастет до 19 гривен за киловатт: в Киеве анонсировали повышение тарифа для бизнеса
16 февраля, 18:40
4

Цена вырастет до 19 гривен за киловатт: в Киеве анонсировали повышение тарифа для бизнеса

Янина Мурдза
Основні тези
  • В феврале возможно повышение стоимости электроэнергии для бизнеса в Киеве до 19 гривен за киловатт.
  • На рост цены влияют рыночные условия, действия государства и специфика расположения предприятия.

Фискованные тарифы на свет в Украине действуют только для бытовых потребителей, тогда как бизнес платит за свет по рыночным ценам. В феврале и марте возможно повышение стоимости электроэнергии для предпринимателей.

Что известно о росте стоимости электроэнергии для бизнеса?

Цена на электроэнергию для бизнеса значительно выше той для бизнеса значительно выше той, которую платит население. В феврале она может вырасти, учитывая несколько факторов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Смотрите также Света почти не было, а платежка выросла: откуда потребленные киловатты

Тариф для бытовых потребителей в Украине является фиксированным – 4,32 гривны за киловатт-час. Его установили в июне 2024 года. На этом уровне он останется как минимум до конца апреля 2026 года.

Для бизнеса ситуация другая: кроме стоимости электроэнергии, которая является рыночной, нужно платить за ее распределение, передачу и тому подобное. На рост цены влияют и действия государства, ведь рынок электроэнергии в Украине регулируемый.

 

Кристина Ненно

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Некоторый бизнес в Киеве предупредили, что за февраль у них будет платежка 19 гривен за киловатт-час, и это не лимит. Март может быть еще дороже.

По словам Кристины Ненно, в январе киловатт-час стоил предпринимателям около 10 гривен.

Цена на свет для бизнеса в Украине формируется из нескольких составляющих. Пользуясь электроэнергией, бизнес платит:

  • ее рыночную стоимость;
  • услуги по передаче магистральными сетями;
  • услуги по распределению от облэнерго;
  • наценку от поставщика;
  • налог на добавленную стоимость, который начисляют на всю сумму.

Эксперт Кристина Ненно говорит, что цена также может зависеть от арендодателя.

Каждый по-разному получает платежки. Коммерческий тариф выше, но все еще зависит от того, на каких линиях расположено предприятие и какой там арендодатель. Потому что есть честные ответственные, которые, например, платят исключительно по тем тарифам, которые выставляет им ДТЭК, а есть такие, что еще пару гривен накидывают сверху,
– отмечает эксперт.

В январе 2026 года Нацрегулятор повысил максимальные предельные цены (прайс-кэпы) на закупку электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, однако сейчас – только от рынка:

  • 15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке;
  • 16 тысяч гривен за мегаватт-час – балансирующем рынке.

Обратите внимание! Повышение прайс-кэпов ввели в условиях дефицита электроэнергии из-за российских обстрелов. Таким образом планируют стимулировать украинских производителей, а также импорт из Европейского Союза.

Что в тарифе на свет изменится для бизнеса в 2026 году?

  • Установлением тарифов на передачу и распределение электроэнергии в Украине занимается Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

  • В 2026 году бизнесу следует ожидать повышение тарифов на передачу электроэнергии. Общий рост составит 7,2% и будет происходить поэтапно. С 1 января и до конца марта стоимость услуг выросла с 686,23 гривны до 713,68 гривны за мегаватт-час. С 1 апреля и до завершения года тариф составит 742,91 гривны за мегаватт-час.

  • Также Нацрегулятор утвердил увеличение тарифов на услуги диспетчерского управления на 11,2%.