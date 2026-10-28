Производитель бытовой химии: мировой гигант Unilever предупредил о росте цен

Британская корпорация Unilever, производящая товары повседневного спроса, ожидает дальнейшего роста цен в четвертом квартале 2026 года и в течение следующего года. Причиной стало увеличение расходов на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Почему Unilever повышает цены

По словам генерального директора Unilever Фернандо Фернандеса, компания ускоряет пересмотр цен, поскольку получила больше ясности в отношении ситуации с затратами, пишет Reuters.

Мы точно ожидаем, что цены в 2027 году будут выше, чем в среднем за 2026 год,

– сказал Фернандес.

Бренды компании Unilever / фото Getty Images

О возможном подорожании также предупредили крупные международные производители:

Coca-Cola;

Procter & Gamble;

Nestle;

Reckitt.

Все эти компании уже повышали цены во время пандемии COVID-19 и после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда часть покупателей начала переходить на более дешевые товары собственных торговых марок магазинов, а производители пытались вернуть утраченных клиентов.

Какие товары могут подорожать

Unilever производит широкий ассортимент товаров повседневного спроса. Среди ее известных брендов – мыло Dove, чистящие средства Cif и майонез Hellmann's.

В то же время компания не назвала конкретных товаров, цены на которые вырастут больше всего, и не сообщила точного процента предстоящего подорожания.

Мы обеспечим хороший баланс между объемом и ценообразованием во всем, что мы делаем, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе,

– добавил Фернандес.

Несмотря на относительно стабильные продажи, акции Unilever 28 октября упали на 3,4%. Компания сообщила о более медленном росте объемов продаж в третьем квартале по сравнению со вторым, в частности из-за негативного влияния продовольственного бизнеса.

В то же время Unilever вошла в число производителей потребительских товаров, которые превзошли квартальные ожидания по продажам благодаря более сильному, чем прогнозировали аналитики, росту объемов.

Напомним, что мировые цены на продовольствие также бьют рекорды – они выросли до самого высокого уровня с конца 2022 года.

По данным ФАО, индекс стоимости продовольствия вырос на 1,9% за месяц. Больше всего подорожали сахар – на 11,9% – и пшеница – на 2,6%. Рост цен на сырье может впоследствии отразиться и на стоимости хлеба, сладостей и молочных продуктов в магазинах.