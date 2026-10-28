Виробляє побутову хімію: світовий гігант Unilever попередив про зростання цін

Чому Unilever підвищує ціни

За словами генерального директора Unilever Фернандо Фернандеса, компанія прискорює перегляд цін, оскільки отримала більше ясності щодо ситуації з витратами, пише Reuters.

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Прогнози

Ми точно очікуємо, що ціни у 2027 році будуть вищими, ніж у середньому за 2026 рік– сказав Фернандес.

Бренди компанії Unilever / фото Getty Images

Про можливе подорожчання також попередили великі міжнародні виробники:

Coca-Cola;

Procter & Gamble;

Nestle;

Reckitt.

Усі ці компанії вже підвищували ціни під час пандемії COVID-19 та після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді частина покупців почала переходити на дешевші товари власних торгових марок магазинів, а виробники намагалися повернути втрачених клієнтів.

Які товари можуть подорожчати

Unilever виробляє широкий асортимент товарів повсякденного вжитку. Серед її відомих брендів – мило Dove, засоби для чищення Cif і майонез Hellmann's.

Водночас компанія не назвала конкретних товарів, ціни на які зростуть найбільше, і не повідомила точного відсотка майбутнього подорожчання.

Ми забезпечимо хороший баланс між обсягом та ціноутворенням у всьому, що ми робимо як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі– додав Фернандес.

Попри відносно стійкі продажі, акції Unilever 28 жовтня впали на 3,4%. Компанія повідомила про повільніше зростання обсягів продажів у третьому кварталі порівняно з другим, зокрема через негативний вплив харчового бізнесу.

Водночас Unilever приєдналася до переліку виробників споживчих товарів, які перевершили квартальні очікування щодо продажів завдяки сильнішому, ніж прогнозували аналітики, зростанню обсягів.

Нагадаємо, що світові ціни на їжу також б'ють рекорди – вони зросли до найвищого рівня з кінця 2022 року.

За даними ФАО, індекс вартості продовольства підвищився на 1,9% за місяць. Найбільше подорожчали цукор – на 11,9% – та пшениця – на 2,6%. Зростання цін на сировину може згодом позначитися й на вартості хліба, солодощів та молочних продуктів у магазинах.