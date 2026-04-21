По меньшей мере на 20%: из-за войны в Иране подорожают популярные презервативы
- Малайзийская компания Karex Bhd планирует повысить цены на презервативы на 20-30% из-за перебоев в цепочках поставок, вызванных войной с Ираном.
- Karex столкнулась с ростом затрат на сырье и упаковочные материалы, а также задержками в поставках, для Европы и США, которые длятся до двух месяцев.
Малайзийская компания Karex Bhd – крупнейший в мире производитель презервативов –планирует повысить цены на 20–30%. Возможно, они вырастут еще больше, если перебои в цепях поставок затянутся из-за войны с Ираном.
Что известно о подорожании товаров на фоне войны в Иране?
Об этом заявил во вторник, 21 апреля, ее генеральный директор, о чем пишет Reuters.
Karex также фиксирует резкий рост спроса на презервативы, поскольку повышение стоимости перевозок и задержки доставки привели к тому, что у многих клиентов запасы ниже обычных. Об этом сообщил CEO Goh Miah Kiat в интервью Reuters.
Ситуация очень нестабильная, цены высокие... У нас нет другого выбора, кроме как переложить эти расходы на клиентов,
– сказал Го.
Karex производит более 5 миллиардов презервативов ежегодно и поставляет их ведущим брендам, таким как Durex и Trojan, а также государственным системам здравоохранения, в частности NHS в Великобритании, и глобальным программам помощи United Nations.
Производитель присоединяется к растущему списку компаний, в частности производителей медицинских перчаток, которые готовятся к проблемам с поставками. Война с Ираном создает напряжение в энергетических и нефтехимических потоках с Ближнего Востока и затрудняет закупку сырья.
Напомним! Ситуация между США и Ираном остается сложной. У CNN писали, что громкие заявления Дональда Трампа могли только осложнить отношения стран.
С начала конфликта в конце февраля Karex столкнулась с ростом расходов на все необходимые материалы. Но по словам Го, у Karex достаточно запасов товара на ближайшие несколько месяцев.
Поэтому компания стремится увеличить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, поскольку глобальные запасы существенно сократились после значительных сокращений расходов на международную помощь, в частности со стороны United States Agency for International Development в прошлом году.
В этом году спрос на презервативы вырос примерно на 30%, причем перебои в доставке еще больше углубляют дефицит. Поставки Karex в такие регионы, как Европа и США, теперь длятся почти два месяца, тогда как раньше это занимало около одного месяца.
Обратите внимание! Многие развивающиеся страны,, не имеют достаточных запасов из-за длительного времени доставки продукции.
