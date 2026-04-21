Що відомо про здорожчання товарів на тлі війни в Ірані?

Про це заявив у вівторок, 21 квітня, її генеральний директор, про що пише Reuters.

Karex також фіксує різке зростання попиту на презервативи, оскільки підвищення вартості перевезень та затримки доставки призвели до того, що у багатьох клієнтів запаси нижчі за звичайні. Про це повідомив CEO Goh Miah Kiat в інтерв’ю Reuters.

Ситуація дуже нестабільна, ціни високі... У нас немає іншого вибору, окрім як перекласти ці витрати на клієнтів,

– сказав Го.

Karex виробляє понад 5 мільярдів презервативів щороку та постачає їх провідним брендам, таким як Durex і Trojan, а також державним системам охорони здоров’я, зокрема NHS у Британії, і глобальним програмам допомоги United Nations.

Виробник приєднується до зростаючого списку компаній, зокрема виробників медичних рукавичок, які готуються до проблем із постачанням. Війна з Іраном створює напруження в енергетичних та нафтохімічних потоках з Близького Сходу та ускладнює закупівлю сировини.

Нагадаємо! Ситуація між США та Іраном залишається складною. У CNN писали, що гучні заяви Дональда Трампа могли лише ускладнити відносини країн.

З початку конфлікту наприкінці лютого Karex зіткнулася зі зростанням витрат на всі необхідні матеріали. Але за словами Го, у Karex достатньо запасів товару на найближчі кілька місяців.

Тому компанія прагне збільшити виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит, оскільки глобальні запаси суттєво скоротилися після значних скорочень витрат на міжнародну допомогу, зокрема з боку United States Agency for International Development торік.

Цього року попит на презервативи зріс приблизно на 30%, причому перебої в доставці ще більше поглиблюють дефіцит. Постачання Karex до таких регіонів, як Європа та США, тепер тривають майже два місяці, тоді як раніше це займало близько одного місяця.

Зверніть увагу! Багато країн, що розвиваються, не мають достатніх запасів через тривалий час доставки продукції.

