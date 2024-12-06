Сколько стоит развестись в 2024 году

Если украинцы хотят развестись, то они должны оплатить судебный сбор. Он оплачивается в государственный бюджет за рассмотрение в суде дела о расторжении брака.

Сколько стоит развестись в Украине через суд

Ежегодно в январе эта сумма судебного сбора растет, пишет 24 канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Увеличение связано с ростом прожиточного минимума. Именно на его основе судебный сбор и рассчитывается. Так судебный сбор составляет 40% от прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо, проживающее в Украине.

По состоянию на 2024 год сумма за расторжение брака составляет 1211,20 гривен.

Обратите внимание! В случае подачи иска через Электронный суд, судебный сбор можно оплатить со скидкой 20%.

Кто оплачивает расторжение брака через суд

Средства за развод в этом случае оплачивает заявитель-истец. В частности второй из супругов может компенсировать расходы за развод на основании решения суда или добровольно.

Оплатить развод возможно в кассе банка или сделать перевод на банковский счет компетентного суда, используя платежную систему на сайте конкретного суда.

Обратите внимание! Также потом нужно приложить распечатанное подтверждение к иску.

Кто может не платить судебный сбор

Участника процесса могут освободить от уплаты судебных расходов, если он подаст декларацию и докажет, что он не может нести расходы без ущерба для поддержания себя.

Речь идет о таких лицах:

истцы по делам о взыскании алиментов;

граждане, в случаях, предусмотренных законодательством, которые обратились с заявлениями в суд по защите прав и интересов других лиц;

лица с инвалидностью Второй мировой войны и семьи людей, погибших или пропавших без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;

лица с инвалидностью I и II групп, законные представители детей с инвалидностью и недееспособных лиц;

истцы - граждане, отнесены к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Можно ли развестись в Украине через ЗАГС

Украинцы могут расторгнуть брак через ЗАГС, но при определенных условиях:

лица имеют общее согласие на развод;

супруги не имеют совершеннолетних детей.

В частности регистрацию расторжения брака в ЗАГСе надо оплатить госпошлину в размере 8 гривен 50 копеек. Это составляет 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан.

