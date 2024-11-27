В Украине существенно вырастут цены на сигареты в 2025 году

Комитет Верховной Рады Украины поддержал правительственный законопроект №11090. Поэтому с нового года украинцам следует ожидать увеличения акцизов на сигареты.

На сколько подорожают сигареты в 2025 году

С 2025 года цены на табачные изделия будет на 40 гривен больше, пишет 24 Канал со ссылкой на слова народного депутата Ярослава Железняка.

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Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия, учитывая минимальный уровень, определенный Директивой 2011/64/ЕС,

– написал нардеп в своем Telegram-канале.

Ярослав Железняк объяснил, что акциз на сигареты привязывают к евро, а не к гривне. Поэтому фактически с нового года сигареты будут стоить на 40 гривен дороже.

Железняк добавил, что в следующем году закон принесет дополнительные 20 миллиардов гривен стране.

ЕС призывает Украину повысить акциз на сигареты

Европейская комиссия призывает Киев увеличить акцизные ставки на табачные изделия, о чем говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году.

Дело в том, что сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. Тогда как в странах ЕС налог на сигареты превышает 90 евро. В частности он достигает 177 евро на 1000 штук.

Так стоимость сигарет в Украине может вырасти почти в половину.

Речь идет о таких ценах: