В Vodafone отсрочат повышение цен: что ожидает клиентов оператора

Ранее мобильный оператор Vodafone объявил повышение цен на собственные тарифы. Украинцам сообщили, что тарифные пакеты вырастут в цене уже с 24 декабря.

В Vodafone отсрочили увеличение цен

Однако изменения в ценах отсрочили, пишет 24 канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Мобильный оператор напомнил, что изменение стоимости тарифов касалась новой линейки Joice и тарифа Turbo. Так с 24 декабря 2024 года стоимость должна была увеличиться на 70-120 гривен в зависимости от тарифа.

И для абонентов, которые уже пользуются этими тарифами, Vodafone откладывает изменения и внедряет специальные условия пользования – предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости,

– рассказали в компании.

В то же время для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20 января 2025 года, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости.

Обратите внимание! Однако после этого будут действовать уже новые цены.

Почему в Vodafone меняют цены

В компании рассказали, что среди факторов повышения цен:

стремительный рост стоимости электроэнергии;

дополнительные расходы на резервное питание;

дополнительные средства на ремонт поврежденного в результате войны оборудования;

увеличение налоговых сборов для компании.

Важно! В то же время в Vodafone отметили, что изменения касаются только актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Тогда как остальные тарифы не изменится.