Украинские магазины все чаще отказываются от коротких распродаж на один день и запускают акции, рассчитанные на несколько недель. Такой формат помогает привлекать покупателей, но в то же время создает для бизнеса новые риски.

Почему магазины растянули "Черную пятницу" на весь ноябрь

"Черная пятница" в Украине постепенно превращается в "черный ноябрь". Уже с начала месяца магазины предлагают скидки на одежду, бытовую технику, электронику, мебель и товары для дома, пишет Forbes.

По данным издания, ранний старт распродаж позволяет ритейлерам привлечь покупателей еще до традиционного пикового периода. Кроме того, компании могут более равномерно распределить заказы, нагрузку на магазины и службы доставки.

Для некоторых сетей важную роль играют и воздушные тревоги. Генеральный директор "Jysk Украина" Евгений Иваница рассказал, что раньше "Черная пятница" длилась примерно неделю, однако теперь компания проводит более длительную кампанию.

Все магазины Jysk в Украине закрываются во время воздушных тревог, поэтому для многих покупателей возможность попасть в магазин в конкретный день или даже в течение недели уже не является само собой разумеющейся,

– говорит он.

Другие ритейлеры также объясняют ранний старт практическими причинами:

Eva.ua обычно проводит промоакции продолжительностью от двух до четырех недель. В начале "Черной пятницы" 2026 года продажи сети выросли примерно на 30 % по сравнению с аналогичными днями первой недели ноября. Dnipro-M использует более длительные акции, чтобы равномерно распределить нагрузку на логистику и магазины. За неполную неделю после запуска распродажи продажи выросли на 35% по сравнению с предыдущей неделей, а самые популярные модели аккумуляторного инструмента покупали в три раза активнее, чем в обычные дни. Londi растягивает распродажи, чтобы не перегружать собственное производство. Бренд изготавливает большинство изделий под заказ, поэтому для него важно избежать резкого наплыва заявок. Kachorovska открыла ранний доступ к акции "Серая пятница" для зарегистрированных клиентов 13 ноября, а с 16 ноября – для всех покупателей. Pandora начала промокампанию со скидками до 60% еще 2 ноября, чтобы дать покупателям больше времени на выбор.

Почему длительные распродажи могут быть невыгодны для магазинов

Несмотря на рост продаж, длительные акции не всегда означают большую прибыль. Главный риск для ритейлеров – предоставить скидку на товар, который покупатель мог бы приобрести и по полной цене.

В таком случае компания не создает дополнительного спроса, а лишь переносит продажи на более ранний период и теряет маржу. Фактически бренд сам приучает клиента не покупать без скидки,

– говорит руководитель отдела PPC в Promodo Юлия Береснева.

Чтобы избежать таких последствий, ритейлеры используют различные форматы стимулирования спроса:

ранний доступ к скидкам для постоянных клиентов;

постепенное расширение ассортимента товаров со скидками;

подарки при покупке на большую сумму;

рассрочку, бесплатную доставку или дополнительную гарантию вместо прямого снижения цены.

Важно различать дополнительные продажи и продажи, которые просто состоялись раньше или по более низкой цене. Именно первые создают реальную ценность для бизнеса,

– добавляет эксперт.

Сколько украинцы планируют потратить на Черную пятницу

Спрос на распродажи остается высоким. Согласно исследованию Kantar Украина, 41% опрошенных планируют покупки во время Черной пятницы, а 39% специально откладывают приобретение товаров в ожидании акций. Средний запланированный бюджет составляет 7 939 гривен. Чаще всего украинцы планируют покупать:

одежду – 26%;

бытовую технику – 24%;

товары для дома – 23%;

смартфоны – 22%;

обувь – 20%.

В то же время покупатели не всегда считают предлагаемые скидки выгодными. Для 53% респондентов снижение цены на 40% недостаточно, чтобы воспринимать покупку как действительно удачную.

Поэтому длительный период распродаж выгоден не только покупателям, которые получают больше времени на выбор, но и магазинам, которые могут распределить нагрузку. Однако для бизнеса главной задачей остается увеличить количество покупок, не потеряв прибыль из-за чрезмерных скидок.