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Чому магазини розтягнули Чорну п’ятницю на весь листопад

Чорна п’ятниця в Україні поступово перетворюється на "чорний листопад". Уже з початку місяця магазини пропонують знижки на одяг, побутову техніку, електроніку, меблі та товари для дому, пише Forbes.

За даними видання, ранній старт розпродажів дає ритейлерам змогу залучити покупців ще до традиційного пікового періоду. Крім того, компанії можуть рівномірніше розподілити замовлення, навантаження на магазини та служби доставки.

Для деяких мереж важливу роль відіграють і повітряні тривоги. Генеральний директор "Jysk Україна" Євген Іваниця розповів, що раніше Чорна п’ятниця тривала приблизно тиждень, однак тепер компанія проводить довшу кампанію.

Усі магазини Jysk в Україні зачиняються під час повітряних тривог, тому для багатьох покупців змога потрапити до магазину в конкретний день чи навіть протягом тижня вже не є очевидною– говорить він.

Інші ритейлери також пояснюють ранній старт практичними причинами:

Eva.ua зазвичай проводить промокампанії тривалістю від двох до чотирьох тижнів. На початку Чорної п’ятниці 2026 року продажі мережі зросли приблизно на 30% порівняно з аналогічними днями першого тижня листопада. Dnipro-M використовує довші акції, щоб рівномірно розподілити навантаження на логістику та магазини. За неповний тиждень після запуску розпродажу продажі зросли на 35% порівняно з попереднім тижнем, а найпопулярніші моделі акумуляторного інструменту купували втричі активніше, ніж у звичайні дні. Londi розтягує розпродажі, щоб не перевантажувати власне виробництво. Бренд виготовляє більшість виробів під замовлення, тому для нього важливо уникнути різкого напливу заявок. Kachorovska відкрила ранній доступ до акції "Сіра п’ятниця" для зареєстрованих клієнтів 13 листопада, а з 16 листопада – для всіх покупців. Pandora розпочала промокампанію зі знижками до 60% ще 2 листопада, щоб дати покупцям більше часу на вибір.

Чому довгі розпродажі можуть бути невигідними для магазинів

Попри зростання продажів, тривалі акції не завжди означають більший прибуток. Головний ризик для ритейлерів – надати знижку на товар, який покупець міг би придбати й за повною ціною.

У такому разі компанія не створює додаткового попиту, а лише переносить продажі на раніший період і втрачає маржу. Фактично бренд сам навчає клієнта не купувати без знижки– каже Head of PPC у Promodo Юлія Береснєва.

Щоб уникнути таких наслідків, ритейлери використовують різні формати стимулювання попиту:

ранній доступ до знижок для постійних клієнтів;

поступове розширення асортименту товарів зі знижками;

подарунки за більшу суму покупки;

оплату частинами, безкоштовну доставку або додаткову гарантію замість прямого зниження ціни.

Важливо розрізняти додаткові продажі та продажі, які просто відбулися раніше або дешевше. Саме перші створюють реальну цінність для бізнесу– додає експертка.

Скільки українці планують витратити на Чорну п’ятницю

Попит на розпродажі залишається високим. За дослідженням Kantar Україна, 41% опитаних планують покупки під час Чорної п’ятниці, а 39% спеціально відкладають придбання товарів в очікуванні акцій. Середній запланований бюджет становить 7 939 гривень. Найчастіше українці планують купувати:

одяг – 26%;

побутову техніку – 24%;

товари для дому – 23%;

смартфони – 22%;

взуття – 20%.

Водночас покупці не завжди вважають запропоновані знижки вигідними. Для 53% респондентів зниження ціни на 40% недостатньо, щоб сприймати покупку як справді вдалу.

Тож тривалий період розпродажів вигідний не лише покупцям, які отримують більше часу на вибір, а й магазинам, що можуть розподілити навантаження. Однак для бізнесу головним завданням залишається збільшити кількість покупок, не втративши прибуток через надмірні знижки.