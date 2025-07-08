После проверки АРМА: управляющий "облгазов Фирташа" доплатил почти миллион в бюджет

Государственная компания "Черноморнефтегаз", которая управляет корпоративными правами 26 операторов газораспределительных систем (облгазов, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем), перечислила в государственный бюджет более 934 тысяч гривен.

АРМА доначислила Черноморнефтегазу сотни тысяч

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА). Отмечают, что это дополнительные средства, которые были доначислены в рамках финансового мониторинга.

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В частности, более 611 тысячи гривен компания оплатила по результатам проверки финансовых показателей за первое полугодие 2024 года, еще более 320 тысяч было доначислено в рамках ежемесячного контроля.

Управляющий добровольно выполнил все финансовые обязательства и полностью перечислил установленную сумму в бюджет,

– сообщили в АРМА.

Это не первый платеж такого масштаба. По итогам 2022 года "Черноморнефтегаз" направил в бюджет 172 миллионов гривен доходов от управления арестованными активами. В 2023 году сумма выросла до более 500 миллионов гривен.

Что известно об облгазах Фирташа и роли Черноморнефтегаза

Для понимания. Операторы газораспределительных сетей, или облгазы, отвечают за доставку газа потребителям – от домохозяйств до предприятий. В Украине их чуть больше 40, и в основном в каждой области работает один оператор. В то же время в некоторых регионах газовыми сетями занимаются несколько компаний.

В мае 2022 года Печерский суд Киева арестовал корпоративные права 26 облгазов, большинство из которых были связаны с бизнес-структурами Дмитрия Фирташа. Активы были переданы в управление АРМА.

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В сентябре того же года группа "Нафтогаз" создала ООО "Газораспределительные сети Украины" (Газосети) как национального оператора газовых сетей. Впоследствии арестованные компании начали передаваться в управление государственным структурам.

Сейчас ответственность за управление облгазами поделена между двумя госкомпаниями:

"Черноморнефтегаз" выступает как управитель активов;

"Газсети" координируют их операционную деятельность, определяют стратегию развития и получают соответствующие лицензии.

Окончательное вхождение этих операторов в группу "Нафтогаз" произошло в декабре 2023 года.