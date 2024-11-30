Причин для оптимизма нет: какие прогнозы по ІТ-рынку Украины на следующий год

Сфера ІТ – главный канал экспорта услуг из Украины. Однако война является серьезной преградой для его развития, поэтому сейчас бизнес сконцентрировал усилия на том, чтобы по крайней мере сохранить позиции.

Роста индустрии не будет

Как отмечает СЕО "Львовского ІТ Кластера" Степан Веселовский, до завершения войны нет оснований надеяться на рост ІТ-индустрии. Сейчас бизнес ставит перед собой совсем другую задачу, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Своей задачей как бизнес-организации, задачей других игроков рынка и государства сегодня видим если не стабилизацию индустрии, то по меньшей мере усилия, направленные на замедление падения – выход на плато,

– подчеркнул Веселовский.

Обстоятельств для оптимизма нет

Также он отметил, что речь идет о совокупности негативных факторов. В частности, это состояние экономики, динамика рынка и решения власти.

Скажем, если война продлится и в 2025 году, то даже экспертом не надо быть, чтобы понять: негативные тренды, которые мы наблюдаем за последние два года, будут углубляться,

– добавил Веселовский.

Кроме того, непонятно, как будет развиваться ситуация после окончания войны. Большое количество специалистов могут уехать, и большое количество трудовых мигрантов тоже сыграет свою роль.

В 2024 году экспорт ІТ-услуг будет на 4 – 6% меньше, чем в прошлом году.