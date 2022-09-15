Два месяца без нулевой растаможки: как изменился авторынок за это время

Прошло более 2 месяцев, как в Украине отменили нулевое растаможивание импортированных авто. Впоследствии за это время на украинском авторынке произошли некоторые изменения.

Институт исследования авторынка проанализировал статистические данные агрегатора, собирающего объявления продажи всех автомобилей со 100 специализированных украинских сайтов. Эксперты пришли к выводу, что рынок несколько "постарел", а украинцы стали чаще отдавать предпочтение бюджетным транспортным средствам.

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Количество бюджетных авто выросло

Абсолютное большинство объявлений продаж на украинском рынке и дальше составляют легковушки стоимостью менее 10 тысяч долларов. По сравнению с июнем этого года, доля таких авто в августе выросла с 71,6 до 72,4% от общего количества.

Особенно заметен рост доли автомобилей стоимостью до 3 тысяч долларов – с 20,8 до 24,2%. Изменение структуры цен, вероятнее всего, является, в том числе, следствием отмены нулевого растаможивания, поскольку пригонять "свежие" авто из-за границы начали реже.

Цены на самые популярные автомобили

Вместе с тем в августе, среди десяти самых популярных моделей, подорожали всего две:

лидер продаж Volkswagen Passat – на 1,5%, со средней стоимости в 6 800 долларов в июле до 6 900 долларов в августе;

Renault Megane – на 3,2%, с 6 300 до 6 500 долларов.

При этом, не претерпели изменений в средней стоимости предложения на Volkswagen Golf – 5 тысяч долларов. А вот остальные семь моделей из первой десятки самых популярных – подешевели:

Daewoo Lanos – на 1,9%, с 2 600 до 2 550 долларов;

Skoda Octavia – на 1,5%, с 6 700 до 6 600 долларов;

BMW 3 серии – на 4,8%, с 6 300 до 6 600 долларов;

BMW 5 серии – на 4,1%, с 7 400 до 7 100 долларов;

ВАЗ 2109/21099 – на 3,2%, с 1 550 до 1 500 долларов;

Ford Fiesta – на 4,5%, с 6 300 до 6 020 долларов.

Старение рынка

Самый низкий средний возраст легковых авто, которые украинцы продавали в интернете, зафиксирован в июне и июле – 15,2 года. Это произошло благодаря наполнению рынка более "свежими" машинами из-за границы и его "омоложению" после начала действия нулевого растаможивания.

Однако уже в августе средний возраст легковушек вырос сразу до 15,6 года. В частности, после восстановления пошлины на импорт авто значительно увеличилась доля транспортных средств старше 30 лет – с 8,2 до 9,1%.