Как зарабатывать в TikTok: все о монетизации в 2025 году
- В 2025 году TikTok остается популярной платформой для заработка, но программа Creator Fund не действует в Украине.
- Для монетизации можно настроить вывод средств через "LIVE Gifts" в разделе "Баланс", с возможностью вывода через PayPal.
В 2025 году TikTok остается одной из самых популярных платформ для заработка в интернете. Как работает монетизация в TikTok и кто может на нее претендовать, читайте дальше.
Что нужно для монетизации ТикТок
Создавая актуальные видео и присоединившись к программе Creator Fund, блогеры могут превратить TikTok в источник дохода. Платформа вознаграждает авторов за уникальный контент, который набирает популярность, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
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Впрочем, процесс монетизации TikTok в Украине осложнен тем, что программа Creator Fund пока здесь не действует. Впрочем, чтобы активировать монетизацию в TikTok, выполните следующие действия:
- Откройте платформу или приложение TikTok и перейдите в раздел "Профиль" (значок в правом нижнем углу).
- Войдите в "Параметры и конфиденциальность" (в верхнем левом углу).
- Выберите пункт "Баланс", где можно просмотреть количество монет, купить новые, а также ознакомиться с доходами и вознаграждениями.
- Там же можно активировать монетизацию, если функция доступна.
Чтобы настроить или изменить способ вывода средств из подарков в разделе "Баланс", нужно выбрать пункт "LIVE Gifts", нажать "Withdraw", далее "Вывести все средства" и указать удобный способ вывода, например, через PayPal.
Важно! Из соображений безопасности вывод средств может занимать до 15 календарных дней. Если после этого срока деньги не поступили, рекомендуется обратиться в службу поддержки.