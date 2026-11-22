Вас удивит происхождение названия "АТБ": чем компания занималась до супермаркетов
"АТБ" уже давно стало одним из самых узнаваемых брендов украинского ритейла, однако его название имеет вполне конкретное происхождение. За тремя буквами скрывается история компании, которая изначально работала в совершенно другой сфере, а впоследствии превратилась в одну из крупнейших торговых сетей страны.
Что означает название "АТБ"
История сети началась в 1993 году, когда в Днепре работали шесть гастрономов. В то же время название "АТБ-маркет" появилось позже – в 1998 году, и было образовано от аббревиатуры "АгроТехБизнес", сообщает компания.
Изначально предприятие было связано не с продуктовой торговлей, а с аграрным направлением. В частности, компания занималась:
- поставками сельскохозяйственной техники;
- деятельностью в сфере аграрного бизнеса;
- работой с предприятиями аграрного сектора.
Впоследствии компания изменила направление развития и сосредоточилась на розничной торговле продуктами. Магазины начали работать под единым брендом "АТБ" и в одном формате, что стало частью стратегии расширения сети.
Как три буквы превратились в известный бренд
Название "АТБ" оказалось коротким, простым и удобным для запоминания. Оно не требует дополнительных объяснений для покупателей и легко узнаваемо на вывесках, упаковках и рекламных материалах.
Среди факторов, которые помогли бренду закрепиться на украинском рынке:
- лаконичность названия, которое легко произносить и запоминать;
- удобство использования при расширении сети;
- узнаваемость без необходимости объяснять значение аббревиатуры.
Со временем покупатели стали воспринимать "АТБ" прежде всего как название супермаркета, а не как сокращение от "АгроТехБизнес".
Интересно! За более чем 30 лет компания выросла до масштабной национальной сети. На начало 2026 года "АТБ" насчитывала 1 320 магазинов в 352 населенных пунктах 22 областей Украины.
Напомним, что летом в "АТБ" ввели ограничение на продажу товаров. Покупателям разрешили приобретать не более шести единиц или килограммов определенной продукции в одном чеке.
Ограничения касались, в частности, следующих категорий:
- рыбных и мясных консервов, масла, уксуса;
- Крупы, макароны, хлопья, сахар и соль;
- Соды, крахмала, товаров для выпечки;
- Продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов.
Такие правила действовали как в обычных магазинах, так и при онлайн-заказах. В компании объясняли их необходимостью противодействовать спекуляциям и большим закупкам товаров перекупщиками, которые дополнительно нагружали логистическую систему.