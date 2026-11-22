Что означает название "АТБ"

История сети началась в 1993 году, когда в Днепре работали шесть гастрономов. В то же время название "АТБ-маркет" появилось позже – в 1998 году, и было образовано от аббревиатуры "АгроТехБизнес", сообщает компания.

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Изначально предприятие было связано не с продуктовой торговлей, а с аграрным направлением. В частности, компания занималась:

поставками сельскохозяйственной техники;

деятельностью в сфере аграрного бизнеса;

работой с предприятиями аграрного сектора.

Впоследствии компания изменила направление развития и сосредоточилась на розничной торговле продуктами. Магазины начали работать под единым брендом "АТБ" и в одном формате, что стало частью стратегии расширения сети.

Как три буквы превратились в известный бренд

Название "АТБ" оказалось коротким, простым и удобным для запоминания. Оно не требует дополнительных объяснений для покупателей и легко узнаваемо на вывесках, упаковках и рекламных материалах.

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Среди факторов, которые помогли бренду закрепиться на украинском рынке:

лаконичность названия, которое легко произносить и запоминать;

удобство использования при расширении сети;

узнаваемость без необходимости объяснять значение аббревиатуры.

Со временем покупатели стали воспринимать "АТБ" прежде всего как название супермаркета, а не как сокращение от "АгроТехБизнес".

Интересно! За более чем 30 лет компания выросла до масштабной национальной сети. На начало 2026 года "АТБ" насчитывала 1 320 магазинов в 352 населенных пунктах 22 областей Украины.

Напомним, что летом в "АТБ" ввели ограничение на продажу товаров. Покупателям разрешили приобретать не более шести единиц или килограммов определенной продукции в одном чеке.

Ограничения касались, в частности, следующих категорий:

рыбных и мясных консервов, масла, уксуса; Крупы, макароны, хлопья, сахар и соль; Соды, крахмала, товаров для выпечки; Продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов.

Такие правила действовали как в обычных магазинах, так и при онлайн-заказах. В компании объясняли их необходимостью противодействовать спекуляциям и большим закупкам товаров перекупщиками, которые дополнительно нагружали логистическую систему.