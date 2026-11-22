Что означает название "АТБ" / Фото: Forbes Ukraine
"АТБ" уже давно стало одним из самых узнаваемых брендов украинского ритейла, однако его название имеет вполне конкретное происхождение. За тремя буквами скрывается история компании, которая изначально работала в совершенно другой сфере, а впоследствии превратилась в одну из крупнейших торговых сетей страны.
Что означает название "АТБ"
История сети началась в 1993 году, когда в Днепре работали шесть гастрономов. В то же время название "АТБ-маркет" появилось позже – в 1998 году, и было образовано от аббревиатуры "АгроТехБизнес", сообщает компания.
Изначально предприятие было связано не с продуктовой торговлей, а с аграрным направлением. В частности, компания занималась:
- поставками сельскохозяйственной техники;
- деятельностью в сфере аграрного бизнеса;
- работой с предприятиями аграрного сектора.
Впоследствии компания изменила направление развития и сосредоточилась на розничной торговле продуктами. Магазины начали работать под единым брендом "АТБ" и в одном формате, что стало частью стратегии расширения сети.
Как три буквы превратились в известный бренд
Название "АТБ" оказалось коротким, простым и удобным для запоминания. Оно не требует дополнительных объяснений для покупателей и легко узнаваемо на вывесках, упаковках и рекламных материалах.
Среди факторов, которые помогли бренду закрепиться на украинском рынке:
- лаконичность названия, которое легко произносить и запоминать;
- удобство использования при расширении сети;
- узнаваемость без необходимости объяснять значение аббревиатуры.
Со временем покупатели стали воспринимать "АТБ" прежде всего как название супермаркета, а не как сокращение от "АгроТехБизнес".
Интересно! За более чем 30 лет компания выросла до масштабной национальной сети. На начало 2026 года "АТБ" насчитывала 1 320 магазинов в 352 населенных пунктах 22 областей Украины.
Напомним, что летом в "АТБ" ввели ограничение на продажу товаров. Покупателям разрешили приобретать не более шести единиц или килограммов определенной продукции в одном чеке.
Ограничения касались, в частности, следующих категорий:
- рыбных и мясных консервов, масла, уксуса;
- Крупы, макароны, хлопья, сахар и соль;
- Соды, крахмала, товаров для выпечки;
- Продуктов быстрого приготовления и пищевых концентратов.
Такие правила действовали как в обычных магазинах, так и при онлайн-заказах. В компании объясняли их необходимостью противодействовать спекуляциям и большим закупкам товаров перекупщиками, которые дополнительно нагружали логистическую систему.
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