Бизнес готов увольнять своих работников, несмотря на улучшение ситуации
Источник:НБУ
Бизнес улучшил ожидания, относительно результатов своей деятельности. На это указывает индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).
Как будет развиваться украинский бизнес
Как сообщает НБУ, ИОДА в сентябре достиг 48,7. Для сравнения, в августе это значение составляло 48,4.
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Благодаря чему индекс вырос:
- восстановление инфраструктуры;
- оживление внутреннего спроса;
- работа морского коридора;
- бюджетное финансирование и тому подобное.
В то же время активность бизнеса сдерживалась из-за обстрелов, рост акцизов на топливо и ухудшение курсовых ожиданий.
Как изменился ИОДА, в зависимости от отрасли:
- в сфере торговли сентябрьский индекс составил – 52,1, в августе он достигал – 50,4;
- промышленности – в сентябре 50,3 – в августе 48,6;
- строительства – в сентябре 50,1 – в августе 50,7;
- сферы услуг – в сентябре 44,6 – в августе 46,5.
Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Только предприятия строительства не настроены на сокращение персонала. Руководители других секторов, несмотря на незначительное смягчение оценок, и в дальнейшем прогнозируют уменьшение общей численности работников,
– говорится в сообщении НБУ.
Обратите внимание! Больше всего, по мнению НБУ, должна уменьшиться численность работников в сфере услуг.