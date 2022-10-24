Как писать холодные письма, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов или партнеров: советы инвестора

Холодное письмо – это, фактически, первая коммуникация, первое электронное сообщение, которое вы отсылаете потенциальным клиентам или партнерам. Однако довольно часто они не очень эффективны, а чаще всего получатели их даже не открывают.

В то же время, управляющий партнер фонда SRB Ventures Сахил Блум считает, что хорошее холодное письмо может кардинально изменить вашу жизнь или ваш бизнес. На своей странице в твитере инвестор поделился советами, как правильно написать первое электронное сообщение потенциальной аудитории.

Читайте также Как не потерять клиентов во время войны: советы бизнесу

Поиск адресата

По словам Блума, он сам отсылал и получал множество холодных писем. Первое, о чем необходимо позаботиться, – ваше письмо должно попасть в папку "Входящие" получателя. Если вы не знаете электронного адреса интересующего вас человека – это первое препятствие, которое необходимо преодолеть.

Инвестор советует начать поиск в Twitter, LinkedIn, на веб-сайте компании, где работает интересующий вас адресат, а также в Google, чтобы увидеть, есть ли информация об электронном адресе получателя в открытом доступе.

Если найти информацию не удалось, Блум советует прибегнуть к обоснованным предположениям. Например, подобрать почтовый адрес по принципу "имя@компания.com", "имя.фамилия@компания.com" или "фамилия@компания.com". По словам инвестора, статистика показывает, что 80% электронных адресов подпадают под столь простые алгоритмы.

Как сделать, чтобы ваше письмо открыли

Ключевой задачей при написании холодного письма является заинтересовать получателя, чтобы он вообще его открыл. Самый простой метод – использовать поле "Тема" и заполнить его таким образом, чтобы увеличить шансы на прочтение сообщения. Блум предлагает несколько формулировок:

Я ищу перспективы относительно…

Знакомый/общий друг сказал, что…

Ищу вашего совета касательно…

Однако в мире не существует определенной идеальной методики формулирования темы письма, поэтому необходимо экспериментировать, учитывая ваши конкретные обстоятельства.

Обратите внимание Сокращение штата: планирует ли бизнес увольнять работников

Лаконичность

Необходимо учитывать, что вместе с вашим письмом, адресат, вероятнее всего, получает массу таких холодных сообщений. У него нет времени и сил читать длинные и детальные заметки. Поэтому старайтесь быть максимально лаконичными и понятными. Используйте абзацы, чтобы сделать текст более привлекательным для чтения.

Персонализация

Никому не нравятся обобщенные электронные письма – в 99% случаев их автоматически удалят. При отправке сообщения личностные подходы имеют большое значение. Ваша цель – не создать ощущения у получателя, что вы послали это письмо еще сотням людей. Несколько идей по персонализации от Блума:

ссылаться, например, на книгу, которую уже когда-то упоминал ваш адресат в социальных сетях или в публичном пространстве;

вспомнить подкаст или событие, в котором участвовал адресат, и то, что вы об этом знаете;

выделить статью или материал, из которого вы узнали о получателе.

Серьезность намерений

Объясните, почему вы отправляете это письмо и укажите, почему получатель должен воспринимать вас серьезно. Что вы сделали или создали интересное или заметное? Попытайтесь аргументировать, почему адресат не может проигнорировать ваше сообщение и должен ответить на него.

Кстати Украинский бизнес улучшил оценки будущего развития своих предприятий

Сформулируйте ценность

Если ваше письмо создает ценность для человека, то он, скорее всего, им заинтересуется. Блум приводит несколько путей, как эту ценность сформировать:

если вы представляете услугу, создайте макет того, что конкретно вы можете сделать для получателя, и добавьте снимок экрана в электронном письме;

если вы пытаетесь договориться о собеседовании, добавьте к сообщению документ, в котором опишите вашу стратегию работы в течение первых 100 дней в желаемой должности в компании.

Призыв к действию

По мнению Блума, каждое успешное холодное электронное письмо должно содержать четкий и лаконичный призыв к действию. Используйте абзацы, чтобы убедиться, что призыв выложен отдельно от другой информации в теле сообщения. Лучше всего выделить его жирным шрифтом.