Водночас, керівний партнер фонду SRB Ventures Сахіл Блум вважає, що хороший холодний лист може кардинально змінити ваше життя або ваш бізнес. На власній сторінці у твітері інвестор поділився порадами, як правильно написати перше електронне повідомлення потенційній аудиторії.

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Пошук адресата

За словами Блума, він сам надсилав та отримував чимало холодних листів. Найперше, про що необхідно подбати, – ваш лист повинен потрапити до папки "Вхідні" отримувача. Якщо ви не знаєте електронної адреси людини, яка вас цікавить – це перша перешкода, яку необхідно подолати.

Інвестор радить розпочати пошук у Twitter, LinkedIn, на вебсайті компанії, де працює цікавий вам адресат, а також у Google, щоб побачити, чи є інформація про електронну адресу отримувача у відкритому доступі.

Якщо ж знайти інформацію не вдалось, Блум радить вдатися до обґрунтованих припущень. Наприклад, підібрати поштову адресу за принципом "ім'я@компанія.com", "ім'я.прізвище@компанія.com" або "прізвище@компанія.com". За словами інвестора, статистика показує, що 80% електронних адрес підпадають під такі прості алгоритми.

Як зробити, щоб ваш лист відкрили

Ключовим завданням під час написання холодного листа є зацікавити отримувача, щоб він взагалі його відкрив. Найпростіший метод – використати поле "Тема" й заповнити його таким чином, аби збільшити шанси на прочитання повідомлення. Блум пропонує декілька формулювань:

Я шукаю перспективи щодо…

Знайомий/спільний друг сказав, що…

Шукаю вашої поради щодо…

Проте, у світі не існує визначеної ідеальної методики щодо формулювання теми листа, тому необхідно експериментувати, враховуючи ваші конкретні обставини.

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Лаконічність

Необхідно враховувати, що разом з вашим листом, адресат, найімовірніше, отримує масу таких холодних повідомлень. У нього немає часу та сил читати розлогі й детальні нотатки. Тому намагайтесь бути максимально лаконічними та зрозумілими. Використовуйте абзаци, щоб зробити текст більш привабливим до читання.

Персоналізація

Нікому не подобаються узагальнені електронні листи – у 99% випадків їх автоматично видалять. Під час надсилання повідомлення особисті підходи мають неабияке значення. Ваша мета – не створити відчуття в отримувача, що ви надіслали цього листа ще сотням людей. Кілька ідей щодо персоналізації від Блума:

послатись, наприклад, на книгу, яку вже колись згадував ваш адресат у соціальних мережах чи у публічному просторі;

згадати подкаст чи подію, у якій брав участь адресат, і те, що ви про це знаєте;

виділити статтю чи матеріал, з якої ви дізналися про отримувача.

Серйозність намірів

Поясніть, чому ви надсилаєте цього листа й вкажіть, чому отримувач повинен сприймати вас серйозно. Що ви зробили або створили цікавого чи помітного? Спробуйте аргументувати, чому адресат не може проігнорувати ваше повідомлення й повинен відповісти на нього.

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Сформулюйте цінність

Якщо ваш лист створює цінність для людини, то вона, швидше за все, ним зацікавиться. Блум наводить декілька шляхів, як цю цінність сформувати:

якщо ви презентуєте послугу, створіть макет того, що конкретно ви можете зробити для отримувача, й додайте знімок екрана в електронному листі;

якщо ви намагаєтесь домовитись про співбесіду, додайте до повідомлення документ, у якому опишіть вашу стратегію роботи протягом перших 100 днів на бажаній посаді у компанії.

Заклик до дії

На думку Блума, кожен успішний холодний електронний лист повинен містити чіткий і лаконічний заклик до дії. Використовуйте абзаци, щоб переконатися, що заклик викладено окремо від іншої інформації у тілі повідомлення. Найкраще виділити його жирним шрифтом.