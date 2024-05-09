Контроль иностранных компаний: надо ли будет платить штраф в 900 тысяч бизнесу

За то, что лицо не подало отчет о приобретении или отчуждении доли в иностранной компании предусмотрен штраф. Речь идет о сумме в более 900 тысяч. Впрочем, в парламенте внесли некоторые правки по этому поводу.

Штрафы по КИКам

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что штрафы за непредставление отчетов о приобретении или отчуждении доли в иностранной компании (КИК) отменены до конца военного положения. По его словам, правка набрала 232 голоса.

Читайте также Правительство сняло ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг

Сегодня, 9 мая, в парламенте поддержали законопроект о борьбе с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки. Правка по КИК была в этом законопроекте.

Еще раньше в Государственной налоговой службе отметили, что за непредставление сообщения по КИКам – штраф более 900 тысяч гривен.

Впрочем за несвоевременное представление отчетов штрафные санкции или пеня не применяются.

Что такое КИК Контролируемая иностранная компания (КИК) – это юридическое лицо, которое зарегистрировано в иностранном государстве или территории, которая признается такой, находящейся под контролем физического или юридического лица – резидента Украины. Контролирующим лицом является физическое лицо или юридическое лицо – резиденты Украины, являющиеся прямыми или опосредованными владельцами КИК.

Когда надо подавать отчет контролирующему органу

О каждом непосредственном или опосредованном приобретении доли в иностранном юридическом лице или начале осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом;

При учреждении, создании или приобретении имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица;

При каждом отчуждении доли в иностранном юридическом лице или прекращении осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом, что приводит к потере признания такого физического (юридического) лица контролирующим лицом;

При ликвидации или отчуждении имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица.

Уведомление направляется в контролирующий орган в течение 60 дней с начала осуществления фактического контроля.