Штрафы по КИКам
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что штрафы за непредставление отчетов о приобретении или отчуждении доли в иностранной компании (КИК) отменены до конца военного положения. По его словам, правка набрала 232 голоса.
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Сегодня, 9 мая, в парламенте поддержали законопроект о борьбе с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки. Правка по КИК была в этом законопроекте.
- Еще раньше в Государственной налоговой службе отметили, что за непредставление сообщения по КИКам – штраф более 900 тысяч гривен.
- Впрочем за несвоевременное представление отчетов штрафные санкции или пеня не применяются.
Что такое КИККонтролируемая иностранная компания (КИК) – это юридическое лицо, которое зарегистрировано в иностранном государстве или территории, которая признается такой, находящейся под контролем физического или юридического лица – резидента Украины. Контролирующим лицом является физическое лицо или юридическое лицо – резиденты Украины, являющиеся прямыми или опосредованными владельцами КИК.
Когда надо подавать отчет контролирующему органу
- О каждом непосредственном или опосредованном приобретении доли в иностранном юридическом лице или начале осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом;
- При учреждении, создании или приобретении имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица;
- При каждом отчуждении доли в иностранном юридическом лице или прекращении осуществления фактического контроля над иностранным юридическим лицом, что приводит к потере признания такого физического (юридического) лица контролирующим лицом;
- При ликвидации или отчуждении имущественных прав на долю в активах, доходах или прибыли образования без статуса юридического лица.