Штрафи по КІКам

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що штрафи за неподання звітів про набуття чи відчуження частки в іноземній компанії (КІК) скасовані до кінця воєнного стану. За його словами, правка набрала 232 голоси.

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Сьогодні, 9 травня, в парламенті підтримали законопроєкт про боротьбу з "чорним зерном" та неповерненням валютного виторгу. Правка щодо КІК була в цьому законопроєкті.

Ще раніше в Державній податковій службі наголосили, що за неподання повідомлення по КІКам – штраф понад 900 тисяч гривень.

Втім за несвоєчасне подання звітів штрафні санкції або пеня не застосовуються.

Що таке КІК Контрольована іноземна компанія (КІК) – це юридична особа, яка зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи – резидента України. Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками КІК.

Коли треба подавати звіт контролюючому органу

Про кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою;

При заснуванні, створенні або набутті майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

При кожному відчуженні частки в іноземній юридичній особі або припиненні здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;

Під час ліквідації або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Зауважте! Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з початку здійснення фактичного контролю.