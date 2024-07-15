Уроки успеха: что украинскому бизнесу стоит позаимствовать у Польши

Польская модель бизнеса может быть полезной для Украины. В том числе по таким аспектам, как упрощение налоговой системы и поддержка стартапов через грантовые инициативы.

На что Украине стоит обратить внимание

В частности, говорится также о финансовой поддержке бизнеса на всех стадиях развития, формат ведения незарегистрированной деятельности и принцип налоговой системы построен на доверии.

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Валерий Мельников Владелец фирмы "RemZone Warsztat" Стоит отметить, что сегодня польская система по сравнению с украинской несколько бюрократизирована. Цифровизация ее структуры оставляет желать лучшего. Однако есть одно важное преимущество: все процедуры работают четко, и прохождение каждого этапа происходит в соответствии с законодательными нормами. Вмешательство негативных социальных факторов, таких как коррупция, практически отсутствует. Украине стоит обратить внимание на этот аспект, ведь прозрачность и четкость в выполнении законодательных норм важны для развития бизнеса.

В то же время директор UCloud PLОльга Козакова, в комментарии для 24 Канала также отметила, какие бизнес-модели Польши могут пригодиться Украине:

Упрощение налоговой системы и снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес будет способствовать стимулированию развития предпринимательства и увеличению инвестиций.

и снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес будет способствовать стимулированию развития предпринимательства и увеличению инвестиций. Внедрение эффективных грантовых программ для поддержки стартапов и инновационных проектов поможет новым предпринимателям получить финансовую поддержку на первых этапах их развития.

для поддержки стартапов и инновационных проектов поможет новым предпринимателям получить финансовую поддержку на первых этапах их развития. Развитие инфраструктуры бизнес-инкубаторов и технопарков способствует быстрому росту новых компаний и созданию новых рабочих мест.

Преимущества для работников

Впрочем, украинскому бизнесу стоит обращать внимание и на улучшение условий труда для работников по примеру Польши. Поэтому, Никита Наконечник, руководитель Altego Agencу, замечает, что безусловным плюсом станет также вакансии с жильем или доплата на жилье.

Никита Наконечник Руководитель Altego Agency Во-первых, это вакансия очень часто идет сразу с жильем. В Украине я почти такого не видел. Более того, если вы уже самостоятельно нашли жилье и оно вам не нужно, то вам увеличивается ставка. Я никогда не слышал, чтобы в Украине вам доплачивали деньги, если вы сами себе снимаете квартиру. Также если локация дальше чем в 10 – 15 минутах от места работы, то помогают с транспортом.

Никита Наконечник также предлагает украинскому бизнесу мешать на следующие моменты: медицинское страхование, почасовая оплата труда и восьмичасовой рабочий день.