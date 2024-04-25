Чтобы избежать санкций: российский "Норникель" откроет медный завод в Китае

Российский металлургический гигант "Норникель" закроет завод в Арктике и построит новый в Китае. Такое решение в компании приняли после того, как западные технологические партнеры отказались поставлять детали.

Почему "Норникель" решил строить завод в Китае

Генеральный директор "Норникель" Владимир Потанин рассказал, что негативное влияние санкций против российских цветных металлов способствовало решению компании построить новый завод в Китае.

Читайте также США могут ввести новые санкции против Китая за экспорт военных технологий в Россию, – FT

Мы, как и другие производители российского сырья столкнулись с отказами клиентов и необходимостью предоставлять скидки. Это давление заставило нас задуматься над тем, как правильно доставить наши товары на рынок сбыта. И одно из таких нестандартных решений – перенос части производства на рынки прямого потребления,

– отметил он.

Когда завод "Нарикель" в Китае планируют достроить

Потанин заявил, что "Норникель" создаст совместное предприятие в Китае для строительства нового завода, который должен быть построен к середине 2027 года .

. Благодаря переносу строительства в Китай, "Норикель" сможет строить по доступной технологии, подчеркивает Потанин, ба больше, решить санкционные вопросы, обеспечить близость к рынкам сбыта и позволит войти в бизнес по производству аккумуляторов.

Где планировали строить россияне в первую очередь

Ранее же "Норникель" планировал строительство в Норильске, который считается наиболее загрязненным городом России.

Так в октябре даже началась работа над многомиллиардным планом, который предусматривал сокращение выбросов двуокиси серы на 45% в Норильске с помощью комплексной программы улавливания выбросов.

Хотя "Норникель" не является непосредственной мишенью западных санкций на фоне полномасштабного вторжения России на территорию Украины, руководство несколько раз меняло сроки, стоимость и конфигурацию программы, обращая внимание на проблемы, связанные с отказом иностранных поставщиков поставлять продукцию в Россию.