Чому "Норнікель" вирішив будувати завод у Китаї

Генеральний директор "Норнікель" Володимир Потанін розповів, що негативний вплив санкцій проти російських кольорових металів сприяв рішенню компанії побудувати новий завод у Китаї.

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Ми, як і інші виробники російської сировини зіткнулися з відмовами клієнтів і необхідністю надавати знижки. Цей тиск змусив нас замислитися над тим, як правильно доставити наші товари на ринок збуту. І одне з таких нестандартних рішень – перенесення частини виробництва на ринки прямого споживання,

– зазначив він.

Коли завод "Нарікель" у Китаї планують добудувати

Потанін заявив, що "Норнікель" створить спільне підприємство в Китаї для будівництва нового заводу, який має бути побудований до середини 2027 року .

. Завдяки перенесенню будівництва до Китаю, "Норікель" зможе будувати за доступною технологією, підкреслює Потанін, ба більше, розв'язати санкційні питання, забезпечити близькість до ринків збуту і дозволить увійти в бізнес з виробництва акумуляторів.

Де плнували будувати росіяни першочергово

Раніше ж "Норнікель" планував будівництво у Норильську, який вважається найбільш забрудненим містом Росії.

Так у жовтні навіть почалась робота над багатомільярдним планом, який передбачав скорочення викидів двоокису сірки на 45% у Норильську за допомогою комплексної програми уловлювання викидів.

Цікаво! Хоча "Норнікель" не є безпосередньою мішенню західних санкцій на тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію України, керівництво декілька разів змінювало терміни, вартість і конфігурацію програми, звертаючи увагу на проблеми, пов'язані з відмовою іноземних постачальників постачати продукцію в Росію.