Россия наладила поставки газированных напитков и энергетиков, включая Coca-Cola из Афганистана, который находится под контролем исламистской группировки Талибан. Компания покинула рынок страны-агрессора после начала полномасштабной войны.

Россия договорилась с талибами

Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов росСМИ, отметив, что соглашения также охватывают поставки специй, лекарственных трав, драгоценных камней и сырья, информирует 24 Канал.

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Посол похвастался, что афганская Coca-Cola уже появилась на российских маркетплейсах, где набор из девяти банок по 300 миллилитров продается за почти 700 рублей.

В России также есть Добрый Cola

Отметим, что после вторжения России в Украину The Coca-Cola Company официально прекратила производство и продажу своей продукции в России. Российская компания сменила название на ООО "Мултон партнерс" и начала выпуск напитка "Добрый Cola", который хоть и отличается от оригинала по вкусу, и продолжает приносить прибыль компании.

В частности, российское подразделение компании Coca-Cola за последний год в четыре раза увеличило прибыль.