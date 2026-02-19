Не пригласили мужчин: Coca-Cola обвинили в гендерной дискриминации
- Агентство по вопросам гражданских прав США подало иск против Coca-Cola по обвинению в дискриминации по признаку пола из-за организации мероприятия только для женщин.
- На двухдневном мероприятии, включавшем различные активности, не присутствовали мужчины.
Coca-Cola провела нетворкинговое мероприятие для около 250 сотрудниц в одном из штатов США, однако на мероприятии не было ни одного мужчины. Из-за этого на компанию подали в суд, обвиняя в дискриминации по признаку пола.
Что известно об обвинениях Coca-Cola в гендерной дискриминации?
Иск против производителя напитков подало Агентство по вопросам гражданских прав США, пишет Reuters.
В нем утверждается, что Coca-Cola Beverages Northeast нарушила федеральный закон, когда в сентябре 2024 года организовала мероприятие для примерно 250 сотрудниц в казино в Коннектикуте. Проблема в том, что на мероприятие не пригласили мужчин.
Член Комиссии по равным возможностям трудоустройства (EEOC) Кэтрин Эшбах заявила, что исключение мужчин из любого мероприятия, спонсируемого работодателем, является незаконным.
В иске комиссия отметила, что двухдневное нетворкинговое мероприятие включало:
- социальный прием;
- упражнения по тимбилдингу;
- развлекательные мероприятия;
- выступления спикеров, среди которых был топ-менеджер Coca-Cola.
Также компания освободила сотрудниц, посетивших мероприятие, от их обычных рабочих обязанностей, не требуя от них использования оплачиваемого отпуска, и покрыла все их расходы на гостиничные номера.
