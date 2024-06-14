Coca-Cola рассказала, почему регистрирует товарные знаки в России

Coca-Cola объяснила, почему начала регистрировать товарные знаки в России, хотя и вышла с российского рынка. Компания заявила, что поданные заявки на регистрацию товарных знаков в России предназначены для сохранения интеллектуальных прав.

Какова позиция Coca-Cola

Компания оправдывает это тем, что третьи стороны во всем мире стремятся воспользоваться репутацией продуктов Coca-Cola.

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В то же время Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 года бизнес Coca-Cola в России остается остановленным.

Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры для улучшения и укрепления этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для сохранения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в России был остановлен в 2022 году,

– говорится в ответе компании на запрос издания "Экономическая правда".

Также сообщается, что регистрация соответствует стратегии компании, которая предусматривает последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.

Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается приостановленным,

– говорится в сообщении.

Контекст

The Coca-Cola Company направила три заявки на регистрацию товарных знаков в России, среди которых:

Coca-Cola

Sprite

Fanta

Эти заявки, поданные еще в апреле, были обнаружены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности России.

Стоит отметить, что в соответствии с российским законодательством, торговые марки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы. Алина Акиньшина, генеральный директор Online Patent в России, сообщила, что такие популярные бренды, как Coca-Cola, Sprite и Fanta, были выведены с рынка в 2022 году.

Вследствие этого их правовая охрана потенциально может быть прекращена раньше, чем в 2025 году. Акиньшина отметила, что Coca-Cola принимает проактивные меры, подавая заявки в Роспатент, чтобы защитить права на свои основные бренды.

Российские эксперты по патентному праву предположили, что заявки на регистрацию бренда Coca-Cola могут свидетельствовать о потенциальном возвращении компании на российский рынок в будущем.