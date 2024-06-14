Яка позиція Coca-Cola
Компанія виправдовує це тим, що треті сторони в усьому світі прагнуть скористатися репутацією продуктів Coca-Cola.
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Водночас Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес Coca-Cola в Росії залишається зупиненим.
Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено у 2022 році,
– йдеться у відповіді компанії на запит видання "Економічна правда".
Також повідомляється, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.
Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається призупиненим,
– йдеться в повідомленні.
Контекст
The Coca-Cola Company надіслала три заявки на реєстрацію товарних знаків у Росії, серед яких:
- Coca-Cola
- Sprite
- Fanta
Ці заявки, подані ще у квітні, були виявлені в базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності Росії.
Внаслідок цього їх правова охорона потенційно може бути припинена раніше, ніж у 2025 році. Акіньшина зазначила, що Coca-Cola вживає проактивних заходів, подаючи заявки до Роспатенту, щоб захистити права на свої основні бренди.