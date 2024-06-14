Яка позиція Coca-Cola

Компанія виправдовує це тим, що треті сторони в усьому світі прагнуть скористатися репутацією продуктів Coca-Cola.

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Водночас Coca-Cola Ukraine підкреслила, що станом на 14 червня 2024 року бізнес Coca-Cola в Росії залишається зупиненим.

Активи інтелектуальної власності мають високу цінність і важливе значення для компанії Coca-Cola, і ми постійно вживаємо заходів для покращення та зміцнення цих активів у всьому світі. Подані заявки в Росії призначені для збереження наших прав на товарні знаки. Наш бізнес у Росії було зупинено у 2022 році,

– йдеться у відповіді компанії на запит видання "Економічна правда".

Також повідомляється, що реєстрація відповідає стратегії компанії, яка передбачає послідовне здійснення заходів для захисту інтелектуальної власності Coca-Cola.

Ми вживаємо цих заходів для захисту наших брендів і торгових марок, послідовно зміцнюючи права на нашу інтелектуальну власність. Наш бізнес у Росії залишається призупиненим,

– йдеться в повідомленні.

Контекст

The Coca-Cola Company надіслала три заявки на реєстрацію товарних знаків у Росії, серед яких:

Coca-Cola

Sprite

Fanta

Ці заявки, подані ще у квітні, були виявлені в базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності Росії.

Зауважте! Варто зазначити, що відповідно до російського законодавства, торгові марки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані. Аліна Акіньшина, генеральний директор Online Patent в Росії, повідомила, що такі популярні бренди, як Coca-Cola, Sprite і Fanta, були виведені з ринку у 2022 році.

Внаслідок цього їх правова охорона потенційно може бути припинена раніше, ніж у 2025 році. Акіньшина зазначила, що Coca-Cola вживає проактивних заходів, подаючи заявки до Роспатенту, щоб захистити права на свої основні бренди.

До слова! Російські експерти з патентного права припустили, що заявки на реєстрацію бренду Coca-Cola можуть свідчити про потенційне повернення компанії на російський ринок у майбутньому.