Какова позиция Coca-Cola
Компания оправдывает это тем, что третьи стороны во всем мире стремятся воспользоваться репутацией продуктов Coca-Cola.
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В то же время Coca-Cola Ukraine подчеркнула, что по состоянию на 14 июня 2024 года бизнес Coca-Cola в России остается остановленным.
Активы интеллектуальной собственности имеют высокую ценность и важное значение для компании Coca-Cola, и мы постоянно принимаем меры для улучшения и укрепления этих активов во всем мире. Поданные заявки в России предназначены для сохранения наших прав на товарные знаки. Наш бизнес в России был остановлен в 2022 году,
– говорится в ответе компании на запрос издания "Экономическая правда".
Также сообщается, что регистрация соответствует стратегии компании, которая предусматривает последовательное осуществление мер по защите интеллектуальной собственности Coca-Cola.
Мы принимаем эти меры для защиты наших брендов и торговых марок, последовательно укрепляя права на нашу интеллектуальную собственность. Наш бизнес в России остается приостановленным,
– говорится в сообщении.
Контекст
The Coca-Cola Company направила три заявки на регистрацию товарных знаков в России, среди которых:
- Coca-Cola
- Sprite
- Fanta
Эти заявки, поданные еще в апреле, были обнаружены в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности России.
Вследствие этого их правовая охрана потенциально может быть прекращена раньше, чем в 2025 году. Акиньшина отметила, что Coca-Cola принимает проактивные меры, подавая заявки в Роспатент, чтобы защитить права на свои основные бренды.