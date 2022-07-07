Coca-Cola возобновила производство Schweppes на заводе в деоккупированной Великой Дымерке

Coca-Cola возобновила производство и поставку в магазины напитков под брендом Schweppes в Украине. Завод компании на территории деоккупированной Киевской области постепенно возвращается к привычному режиму работы.

Речь идет о мощности Coca-Cola в Большой Дымерке Киевской области, оказавшейся под временным контролем российских оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения россии. Об этом компания сообщила 7 июля украинскому изданию The Village.

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Coca-Cola возобновляет производство в Украине

В украинском представительстве компании отметили, что иностранное предприятие "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" постепенно возобновляет работу завода в Киевской области и ассортимент продукции, который на нем производят.

Мощности расположены в Большой Дымерке, недалеко от Броваров. Завод компании по причине оккупации российских войск не работал почти два месяца, а в течение этого времени в украинские магазины поставлялись только остатки продукции на складах и импортные напитки компании из других стран.

После деоккупации Coca-Cola начала постепенно восстанавливать производственные мощности. Еще в мае компании удалось наладить производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, а теперь к ассортименту добавилась продукция под брендом Schweppes.

К слову, в результате оккупации Большой Дымерки инфраструктура завода Coca-Cola не подверглась критическим разрушениям, однако после освобождения территории возникли проблемы с поставкой сырья для производства напитков.

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