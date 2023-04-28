Цукерберг потерял 30 миллиардов из-за метавселенной

Цукерберг, несмотря на потерю значительных средств, не собирается отказываться от проекта Meta. С 2020 года он понес убытки в размере 30 миллиардов долларов.

Что произошло

Подразделение Meta Reality Labs потратило 3,99 миллиарда долларов за три месяца 2023 года и 14 миллиардов в прошлом году. Всего с 2020 года ущерб метавселенной составил 30 миллиардов.

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Поэтому Марк Цукерберг регулярно теряет свои средства. Однако он верит в метамир и работу Reality Labs. Meta приходится сокращать около 21 000 рабочих мест из-за ущерба.

Акционеры пытаются унять Илона Маска

17 основных акционеров Tesla недовольны деятельностью Илона Маска. Они призывают совет директоров унять именитого бизнесмена.

Инвесторы считают, что Илон Маск слишком рассеян, чтобы эффективно управлять производителем электрокаров. Мол, миллиардер не сфокусирован достаточно на Tesla.

Общая стоимость активов акционеров, подписавших выше упомянутое письмо, составляет свыше 1,5 миллиарда долларов.