Зависли на складах: Tesla не может распродать Cybertruck

Tesla столкнулась с существенным ростом нереализованных запасов Cybertruck. На складах в США уже накопилось более 10 000 электропикапов общей стоимостью около 800 миллионов долларов.

Сколько Cybertruck на складах

Об этом свидетельствуют данные Tesla-Info.com, информирует 24 Канал. Еще в начале апреля Tesla имела около 2 400 новых Cybertruck на складах – тогда это оценивали в 200 миллионов долларов.

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Но за последние недели количество предложений о продаже выросло более чем в четыре раза. Многие из этих авто были изготовлены еще в 2024 году, то есть стояли без продажи по меньшей мере 4 месяца.

Продажи остановились

В продаже остаются даже экземпляры серии Foundation, выпуск которых прекратили еще в октябре 2024 года.

Заметьте. Средняя цена одного Cybertruck сегодня составляет примерно 78 000 долларов, но даже по этой стоимости Tesla может столкнуться с трудностями в реализации.

Аналитики сомневаются, что компании удастся продавать хотя бы 20 тысяч таких авто в год в США – несмотря на амбициозный план производства до 250 000 единиц ежегодно.

К слову, Tesla фиксирует падение чистой прибыли на 71%. Так, в первом квартале 2025 года компания заработала 409 миллионов долларов при доходах 19,3 миллиарда долларов.