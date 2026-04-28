Дефицит авиатоплива в Европе: ожидается ли кризис в ближайшие месяцы

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири сделал важное заявление. Он сообщил, что "все меньше обеспокоен" возможным дефицитом авиационного горючего в Европе в ближайшие месяцы.

Будет ли дефицит авиатоплива в Европе?

Однако отрасль может пострадать из-за неопределенности, связанной с войной Ирана, о чем пишет Bloomberg.

Читайте также Цена дизеля в Украине может измениться из-за запуска нефтепровода "Дружба"

По словам О'Лири, за последние три недели поставки топлива улучшились. Более того, производство в США, Северная Африка и Норвегия компенсируют нехватку объемов с Ближнего Востока.

Нефтяные компании менее озабочены,

– сказал он во вторник во время интервью.

Он добавил, что компании утверждают, что риска перебоев со снабжением нет по меньшей мере до начала или середины июня.

Как отмечает Bloomberg, это отличается от ситуации две недели назад, когда крупнейший европейский лоукостер заявлял, что поставщики гарантируют поставки только к середине мая.

В преддверии пикового летнего туристического сезона авиакомпании обеспокоены доступностью авиагорючего., что Ормузский Пролив остается частично ограниченным для судоходства.

Раздавались также предупреждения, что Европа может исчерпать запасы горючего за несколько недель. А на фоне роста цен на нефть более 100 долларов за баррель руководители авиакомпаний заявляли, что расходы будут переведены на пассажиров.

Хотя бронирование на апрель и май остаются высокими, по словам О'Лири, есть признаки того, что конфликт заставляет людей сомневаться с бронированием рейсов на период с июня по август.

Мы считаем, что многие просто ждут. Они пока не уверены,

– объяснил он.

В то же время генеральный директор Wizz Air Holdings Plc Йожефа Варади, в понедельник, 27 апреля, заявил, что его авиакомпания ожидает, что будет иметь достаточно авиатоплива по меньшей мере на следующий месяц. Об этом сообщали в Reuters.

Йожеф Варади сказал, что не считает, будто европейский бюджетный авиаперевозчик может столкнуться с нехваткой авиатоплива. И это несмотря на опасения по поводу дефицита в случае затяжной войны Ирана

Он сказал журналистам, что за цены авиатоплива на уровне 1 500 долларов за метрическую тонну танкеры имеют финансовый стимул направляться в США для его закупки, компенсируя любые перебои со снабжением с Ближнего Востока.

Что еще следует знать о ситуации с горючим и авиацией?

Напомним, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов в период с мая по октябрь. Причиной такого решения стало война в Иране. Это эквивалентно примерно 40 тысячам метрических тонн авиагорючего.

Компания сообщила, что планирует также отказаться от нерентабельных рейсов– из Мюнхена и Франкфурта. Отказ будет действовать по меньшей мере до середины октября текущего года. Но детальное расписание рейсов на лето презентуют в конце апреля или начале мая.

Также в апреле медиа рассказывали, что стоимость дальних авиарейсов из Европы выросла больше, чем на 100 долларов. В связи с ростом цен на авиационное горючее выросли средние расходы на топливо на одного пассажира. Например, рейс из Парижа в Нью-Йорк вырос в цене на 129 евро.