Дефицит кадров возглавил список главных проблем, которые больше всего сказываются на украинских компаниях

Украинские предприятия по-прежнему испытывают нехватку работников, а из-за усиления атак на инфраструктуру уделяют все больше внимания безопасности работы. В то же время бизнес не ожидает заметного роста занятости в ближайшие месяцы.

Нехватка работников по-прежнему остается главной проблемой

Нехватка кадров продолжает возглавлять список препятствий для ведения бизнеса в Украине во время войны. В сентябре на эту проблему указали 67% опрошенных предприятий, что лишь на два процентных пункта меньше, чем в августе, как следует из исследования ИЭД.

В сентябре выросла доля предприятий, сообщивших о трудностях с поиском как квалифицированных, так и неквалифицированных работников:

квалифицированные кадры стало сложнее найти для 58,9% предприятий против 58,1% в августе; неквалифицированных работников не хватает 38,5% опрошенных компаний против 36,4% месяцем ранее.

Несмотря на кадровый дефицит, существенного расширения штата бизнес в ближайшее время не планирует. В течение следующих 3–4 месяцев увеличить количество работников намерены лишь 1,7% предприятий. Зато 8,4% рассматривают возможность сокращения персонала.

Опасность работы вышла на второе место

Вторым по распространенности препятствием для бизнеса в сентябре стала опасность работы. Если в августе на нее указывали 48% предприятий, то в сентябре – уже 59%.

Усиление атак против нашей логистической инфраструктуры и энергетики заставило бизнес уделять больше внимания вопросам безопасности труда, и эти 59% – довольно существенный показатель, даже если смотреть в историческом разрезе,

– отметил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Это второй по величине показатель за весь период ежемесячных опросов, проводимых с мая 2022 года. Выше он был лишь в октябре 2024 года, когда из-за ожидания осенне-зимних атак на опасность работы указывали 62% предприятий.

Больше всего проблема обострилась для средних и больших компаний. По словам Ангела, в сентябре о ней сообщали более 70% больших предприятий против 50% в августе. Для среднего бизнеса показатель вырос примерно с 50% до 60%. Среди микропредприятий, напротив, актуальность этого препятствия несколько снизилась – до 37–38%.

Что еще мешает предприятиям работать

В сентябре изменились и другие позиции в перечне проблем бизнеса. В частности, подорожание сырья, материалов и товаров перестало быть вторым по значимости препятствием: доля предприятий, жаловавшихся на него, снизилась с 50% до 47%. Теперь эта проблема занимает третье место.

В то же время чаще упоминались трудности с перевозкой товаров и сырья по территории Украины. Доля таких ответов выросла с 26% до 31%. На пятое место опустилось снижение спроса на продукцию и услуги, хотя сам показатель вырос с 27% до 30%.

Среди других препятствий предприятия называли:

нехватку оборотных средств – 16%;

разрывы в цепочках поставок – 15%;

перебои с электро-, водо- или теплоснабжением – 12% против 9% в августе.

Несмотря на незначительный рост проблем с энерго- и водоснабжением, это препятствие осталось на восьмом месте. Для сравнения: в августе предприятия потеряли 4% общего рабочего времени из-за отключений.

О коррупции и неправомерном давлении со стороны контролирующих и правоохранительных органов респонденты упоминали реже. На коррупцию указали 8% опрошенных, а на неправомерные требования или давление – 3%.

К слову, на рынке труда одновременно усиливаются две тенденции: нехватка специалистов в ряде отраслей и массовые увольнения в компаниях, столкнувшихся с финансовыми трудностями.

Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy. Известно, что под угрозой могут оказаться не только производственные работники, но и офисные специалисты.