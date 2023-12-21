Проблемы с поставками: в IKEA предупреждают о дефиците товаров

Стало известно об атаках хуситов на главном судоходном маршруте в Красном море. Соответственно, грузовые корабли компаний, в том числе IKEA, вынуждены искать новые маршруты для доставки товаров.

Из-за чего прогнозируются задержки поставок

Шведская компания IKEA предупреждает о рождественском дефиците после того, как ее грузовые суда были вынуждены отклониться от курса из-за угроз со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

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Они уже активизировали нападения на корабли в Суэцком канале. В результате компания ищет альтернативный маршрут для своих грузовых судов.

В настоящее время мы можем сообщить, что ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам и может вызвать ограничение доступности определенных продуктов IKEA,

– сказал Представитель Inter Ikea Group.

Дело в том, что этот судоходный маршрут является ключевым направлением мировой торговли и особенно для транспортировки нефти, зерна и потребительских товаров из Восточной Азии.

Что известно о нападениях на корабли

Информируется, что повстанцы нападают на корабли, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив. В то же время группа поклонников ХАМАСа – пытается захватить или уничтожить корабли, следующие к Израилю.

Крупные судоходные компании, такие как MSC, Maersk, Hapag-Lloyd и CMA CGM – уже приостановили контейнерные перевозки через этот район из-за резкого роста количества нападений.

В понедельник, два коммерческих корабля MSC Clara и Swan Atlantic – уже подверглись атаке. Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что нападения были совершены после того, как экипажи кораблей не ответили на их радиозапросы.

Какие последствия изменения грузовых маршрутов

Хуситы используют дроны и противокорабельные ракеты для нападения на суда. Известно, что они вызывают суда по радио, пытаясь убедить их изменить курс поближе к контролируемой ими территории.

Как результат, несколько крупных грузовых компаний начали курсировать вдоль Африки, что привело к дополнительным затратам и задержкам. которые только ухудшатся в ближайшие недели.

Около 15 процентов мирового судоходства проходят через Суэцкий канал. Он является кратчайшим морским путем между Европой и Азией.

Отклонения от обычного маршрута – увеличивают время плавания грузовых судов по меньшей мере в неделю. А в совокупности компании, перенаправившие суда – контролируют около половины мирового рынка контейнерных перевозок.

Следовательно, отказ от Красного моря приведет к увеличению затрат из-за увеличения времени в пути.