Много переводов на карту: налоговая рассылает письма украинцам, кого заставят открыть ФЛП

Государственная налоговая служба начала активнее обращаться к украинцам, которые получают много денежных переводов, с запросом объяснить, откуда поступают средства. За май после таких сообщений 391 человек зарегистрировался как ФЛП.

Что происходит?

Налоговая отслеживает поток денежных переводов, которые могут свидетельствовать о предпринимательской деятельности без официальной регистрации. Если у физического лица заметно значительное количество однотипных платежей, ему присылают письмо с просьбой предоставить объяснения, сообщает 24 Канал.

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Всего такие сообщения получили 3 тысячи человек. В ГНС подчеркнули, что цель писем – разъяснительная. По их словам, из всех обращений только по 7 лицам были составлены административные протоколы и переданы в суд.

Есть ли конкретные примеры?

В налоговой рассказали на примерах, о чем речь. В частности, по их данным, один человек в апреле получил 111 платежей на сумму более 644 тысячи гривен, другая - 1065 переводов на сумму 375 тысячи гривен. Поэтому, налоговики предположили, что эти лица могли вести предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Отмечают, что вскоре планируют направить еще 700 подобных писем.

Справочно. Соответствующие данные поступают в налоговую из Системы учета данных регистраторов расчетных операций (РРО).

Что с теми, кто продает личные вещи?

В сети распространялась информация, что налоговая массово вызывает людей через платежи через NovaPay или онлайн-продажи. Речь шла, в частности, о поступлении на личные карты.

Однако систематическая продажа – это постоянная реализация однотипного товара. Если украинец просто продает свои вещи, например одежду или технику, штрафы или санкции ему не грозят, отметили в ГНС. Отмечают, что за продажу личных вещей на платформах вроде OLX, Prom или в соцсетях украинцев не штрафуют. И автоматическое отслеживание всех платежей не осуществляется – информация об этом является недостоверной.