Що відбувається?

Податкова відстежує потік грошових переказів, які можуть свідчити про підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації. Якщо у фізичної особи помітна значна кількість однотипних платежів, їй надсилають лист із проханням надати пояснення, повідомляє 24 Канал.

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Усього такі повідомлення отримали 3 тисячі людей. У ДПС наголосили, що мета листів – роз'яснювальна. За їхніми словами, з усіх звернень лише по 7 особах були складені адміністративні протоколи й передані до суду.

Чи є конкретні приклади?

У податковій розповіли на прикладах, про що мова. Зокрема, за їх даними, одна особа у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644 тисячі гривень, інша — 1065 переказів на суму 375 тисячі гривень. Відтак, податківці припустили, що ці особи могли вести підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

Зазначають, що невдовзі планують надіслати ще 700 подібних листів.

Довідково. Відповідні дані надходять до податкової з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Що з тими, хто продає особисті речі?

У мережі ширилась інформація, що податкова масово викликає людей через платежі через NovaPay або онлайн-продажі. Йшлося, зокрема, про надходження на особисті картки.

Однак систематичний продаж – це постійна реалізація однотипного товару. Якщо українець просто продає свої речі, як-от одяг чи техніку, штрафи чи санкції йому не загрожують, наголосили в ДПС. Зазначають, що за продаж особистих речей на платформах на кшталт OLX, Prom чи в соцмережах українців не штрафують. І автоматичне відстеження всіх платежів не здійснюється – інформація про це є недостовірною.