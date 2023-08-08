Украинские предприниматели могут получить грант в 2700 евро: главные требования

Многие международные организации поддерживают украинских предпринимателей, пострадавших от полномасштабной агрессии России против Украины. В частности, бизнес может получить новый грант.

Международная гуманитарная организация Help (Hilfe zur Selbsthilfe) заявила, что выделит украинским бизнесам 325 грантов. Они сосредоточили внимание на микробизнесе и предпринимателях-ВПЛ.

Интересно Под контроль АРМА перешли активы олигарха с орбиты Путина: речь идет о десятках миллионов

Главные требования

Эта программа стремится помочь и поддержать крафтовый и сервисный бизнес. В частности, речь идет о столярстве, пчеловодстве, уборке и уходе за домами, ландшафтных услугах, персональных тренировках и т.п.

В рамках гранта от международной организации предприниматели могут получить финансовую помощь в размере 2700 евро. Это средства помощи в закупке оборудования и материалов для работы.

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) Это гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое находится на территории Украины на законных основаниях и имеет право на постоянное проживание в Украине, которое было вынуждено покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Во время отбора прежде всего будут обращать внимание и отдавать предпочтение следующим участникам:

Женщины предприниматели, в том числе ставшие главой семьи в связи с военной службой мужчины, его ранением, пребыванием в плену или гибелью;

Домохозяйства с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

Кто может принять участие

Для того чтобы подать заявку на получение гранта нужно заполнить специальную гугл-форму . Это можно сделать

Согласно правилам и требованиям, подать заявку на получение гранта могут предприниматели из таких городов и регионов:

Киев;

Киевская, Житомирская, Черниговская;

Предприниматели-ВПЛ, переехавшие в Киев и Киевскую область.

Напомним, что в первых числах августа 2023 года Украинский фонд стартапов объявил о запуске новой программы поддержки украинских предпринимателей, в рамках которой для 30 малых и средних бизнесов могут получить финансовую помощь в размере 750 тысяч евро.