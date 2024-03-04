Великобритания выделит кредитный лимит на 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса

С апреля Великобритания предоставит украинскому бизнесу кредитный лимит в размере 250 миллионов фунтов стерлингов. Британская инвестиционная компания British International Investment объявила об открытии кредитной линии для частного сектора Украины.

Деньги для бизнеса

BII объявила, что они готовы выделить до 250 миллионов фунтов для помощи частному сектору в Украине. Эти деньги будут доступны через специальную платформу, которая позволяет инвестировать вместе с другими финансовыми учреждениями в Украине.

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Юлия Свириденко выразила благодарность BII за готовность помочь украинскому бизнесу и отметила, что это очень важно для экономической стабильности и восстановления страны после войны.

Ранее BII не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина. Радуюсь, что открываем для себя новых партнеров, а новые партнеры открывают для себя Украину,

- отметила Свириденко.

Кроме того, обсуждались пути более глубокого сотрудничества с другими международными финансовыми организациями, в частности через платформу совместных инвестиций под руководством Европейского банка реконструкции и развития.

! Не осталась без внимания и поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию для частных компаний.