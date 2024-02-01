32 миллиона гривен: арестованные средства российского олигарха перечислили в бюджет Украины

В госбюджет поступили первые 32 миллиона гривен, которые принадлежали подсанкционному российскому олигарху. Ранее он имел большой бизнес в Украине.

Что это за деньги

В госбюджет попали средства, которые еще год назад были арестованы по ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора. Они принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

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В 2000 году Николаевский глиноземный завод был приватизирован холдингом, принадлежащим российскому олигарху.

Этот холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа компаний, которые в него входят, продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия,

– написали в Офисе Генпрокурора.

Сейчас этот олигарх находится под санкциями ЕС и США. Их наложили, потому что он использовал свои деньги в интересах президента России.

Поэтому в начале 2023 года было арестовано 32 миллиона гривен, а уже в июне Высший антикоррупционный суд принял решение о национализации этих активов.