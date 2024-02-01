Що це за гроші

До держбюджету потрапили кошти, які ще рік тому були арештовані за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора. Вони належали найбільшому в Україні виробнику металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Читайте також Таланту та ідеї мало: Гейтс розповів, без чого неможливо збудувати великий та успішний бізнес

Нагадаємо! У 2000 році Миколаївський глиноземний завод був приватизований холдингом, що належить російському олігарху.

Цей холдинг є одним з найбільших у світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу Росії, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї,

– написали в Офісі Генпрокурора.

Нині цей олігарх перебуває під санкціями ЄС та США. Їх наклали, тому що він використовував свої гроші в інтересах президента Росії.

Тож на початку 2023 року було арештовано 32 мільйони гривень, а вже у червні Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про націоналізацію цих активів.