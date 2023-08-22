Депутаты пытаются отменить проверки, которые требовал МВФ: какие риски возникают перед бизнесом

Народные депутаты внесли поправки в законопроект №8401 без согласования МВФ. Реакция Международного валютного фонда может быть очень жесткой.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, депутаты внесли поправки в законопроект №8401, принятие которого требовал МВФ. Правда, изменения в тексте были проведены без консультаций и согласования с фондом, что может привести к крайне негативным последствиям для будущего меморандума.

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Что депутаты изменили без согласования с МВФ

Текст упомянутого законопроекта уже был принят в первом чтении. Среди прочего он возвращал проверки для крупнейших субъектов.

Впоследствии во время встречи в ВР премьера, руководства парламента, министра финансов, заместителя ОП и глав всех фракций представитель ОП Ростислав Шурма предложил забрать из текста законопроекта часть о проверках.

Премьер-министр и министр финансов выступили против этого шага, но депутаты все-таки внесли изменения. Следовательно, МВФ может не засчитать выполнение одного из наиболее важных маяков.

После такого "кидка" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверках, и в последующих условиях это будет уже реальный возврат и даже усиление, а не номинальное (как предполагал первоначально текст 8401),

– объяснил дальнейшие перспективы Железняк.

Также депутат рассказал, что Украина, кроме изменения текста, просрочила все дедлайны. Соответственно, есть угроза, что за законопроект будут голосовать в последний момент. С течением времени это может привести к тому, что для дальнейшего взаимодействия с МВФ Украина усилит проверки бизнеса.