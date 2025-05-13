ИИ-директор: в украинских компаниях появляется новая элитная должность

Prostor, "Новая почта" и МХП – первые украинские компании, которые открыли вакансии директоров по искусственному интеллекту (ИИ). Это новая для украинского бизнеса топ-должность, которая возникла на фоне глобального тренда на внедрение AI-решений в бизнес-процессы.

Вакансии директоров по ИИ открыты

Prostor объявил о поиске директора по ИИ еще в марте 2025 года, Nova - 30 апреля. Самым первым стал МХП - компания открыла вакансию еще в октябре 2024-го. Как сообщает Forbes, в МХП уже финализируют решение по кандидату, хотя официально имя еще не назвали, передает 24 Канал.

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Зачем компаниям директор по ИИ

Должность появляется не как модный атрибут, а как реакция на реальные бизнес-задачи. Компании ожидают, что ИИ-директор поможет интегрировать искусственный интеллект в операционные и стратегические процессы: от оптимизации логистики до автоматизации обслуживания клиентов.

У Prostor подтвердили, что видят в ИИ серьезный потенциал, хотя деталей пока не разглашают. В то же время конкурент Prostor – сеть Eva – заявляет, что пока не планирует создавать отдельную AI-позицию, ведь соответствующие функции покрывает ИТ-департамент.

Тренд только формируется, рынок – незрелый

"Это новая позиция для Украины, поэтому большинство кандидатов будут иметь опыт максимум до года", – говорит Таисия Млюзан, управляющий партнер рекрутинговой компании Talando. Она оценивает реалистичный срок закрытия такой вакансии – 2-3 месяца, при условии, что компания имеет бюджет от 6000 долларов в месяц.

В случае Nova зарплата может превышать 10 000 долларов. Компания готова нанимать специалистов из-за рубежа, если не найдет подходящего кандидата на внутреннем рынке.

Интерес бизнеса растет лавинообразно

Мне написали еще два предпринимателя о вакансии в формате "нам тоже надо",

- рассказал Артем Бородатюк, сооснователь Netpeak Group, чье рекрутинговое агентство Netpeak Talent помогает Nova с подбором кандидата.

Игорь Филипенко, директор департамента расширенной аналитики RBC Group, предупреждает: одного ИИ-директора недостаточно. По его словам, минимальная команда из трех AI-специалистов обойдется компании минимум в 100 000 евро в год.