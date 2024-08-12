Disney инвестирует в развитие "Disneyland" десятки миллиардов долларов
12 августа 2024, 12:08Читати новину українською
Источник:Reuters
О таком амбициозном плане сообщил глава Experiences Джош Д'Амаро. Он добавил, что речь идет о 4 новых круизных лайнерах, 6 новых тематических странах и многое другое.
Какие планы у Disney
Среди подробностей есть появление новых злодеев Disney в "Волшебном Королевстве" Walt Disney World в Орландо, штат Флорида. Кроме того, удвоение размера Кампуса Мстителей в Disney California Adventure Park в Анахайме, Калифорния. В то же время рассматривается партнерство с создателем Fortnite Epic Games и тому подобное.
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Для нас это беспрецедентная эра роста,
– отметил Д'Амаро.
- Будет построено 2 новых аттракциона в California Adventure: Avengers: Защита бесконечности" и "Летная лаборатория Старка".
- Новый аттракцион "Аватар" будет в California Adventure.
- А в честь 70-летия парка "Disneyland" в Анахайме в следующем году будет открыто шоу о жизни основателя Уолта Диснея.