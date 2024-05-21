"Газпром" не сможет выплатить дивиденды за 2023 год

"Газпром" впервые за 25 лет понес финансовые убытки. Именно поэтому российское правительство поручило совету директоров компании подготовить директиву об отказе от дивидендов за 2023 год, сообщают российские СМИ.

Газпром не будет платить дивиденды

В 2022 году акционеры "Газпрома" остались с пустыми руками, поскольку правительство перенаправило дивидендные средства компании на покрытие дефицита бюджета, вызванного войной. Это решение было принято после того, как в 2019 году компания реализовала дивидендную политику, пообещав акционерам не менее 50% чистой прибыли.

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Уже за 2022 год компания выплатила рекордные в истории дивиденды – 1,2 триллиона рублей (более 13 миллиардов долларов). Сейчас 50,23% акций "Газпрома" принадлежит государству, но, несмотря на это, он имеет 470 тысяч частных акционеров.

В течение 2023 года "Газпром" получил убыток из-за обвального снижения доходов от продажи газа в Европу. Россия имеет возможность перенаправить этот газ только в Китай, но для этого надо получить его одобрение на строительство газопровода "Сила Сибири – 2".

На прошлой неделе Путин посетил Пекин, однако никаких новостей или решений по этому поводу не привез.

Из-за таких убытков у России остается меньше денег для финансирования войны в Украине.

Какие убытки "Газпрома"

За 2023 год чистый убыток корпорации составил 629 миллиардов рублей. Это почти 6,7 миллиарда долларов. Зато за 2022 год этот показатель составил 1,226 триллиона рублей – это около 13 миллиардов долларов.

За первый квартал 2024 года российская газодобывающая монополия получила убытков от продаж в размере чуть ли не 47 миллиардов рублей (501 миллиона долларов) по сравнению с прибылью годом ранее в 125,4 миллиарда рублей (1,34 миллиарда долларов).

Также, выручка в прошлом году сократилась на 27% – до 8,54 триллиона рублей с 11,7 триллиона рублей в 2022 году.

Показатель EBITDA «Газпрома» составил 618,369 миллиарда рублей.