Рынок труда в Украине: в ком больше всего нуждаются работодатели сейчас

Есть профессии, на которые в Украине наибольший спрос уже в течение долгого времени. Это связано со многими факторами, в частности, текучестью кадров.

В ком нуждаются работодатели больше всего

Больше всего на Едином портале вакансий в сфере услуг. Только для продавцов размещено 20 тысяч предложений.

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Также работодатели активно ищут:

поваров – для них размещено 6 тысяч вакансий;

бариста, официантов и охранников – по примерно 2 тысячи предложений на каждую из специальностей.

Среди квалифицированных рабочих больше всего ищут:

водителей – 12 тысяч вакансий;

слесарей – 6 тысяч;

швей, электриков, механиков – по 2 тысячи вакансий на каждую профессию;

автослесарей, токарей – по 1 тысяче вакансий.

В то же время среди неквалифицированных рабочих наибольший спрос на:

грузчиков – 4 тысячи вакансий;

подсобных рабочих, уборщиков – по 2 тысячи на каждую специальность;

дворников и укладчиков – по 1 тысяче.

А вот среди профессионалов и специалистов больше всего нужны: