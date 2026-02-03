Поручение Путина: дочь Шойгу будет руководить поиском редкоземель в Сибири

Дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксению назначили гендиректором фонда "Долина Менделеева". Он будет искать и перерабатывать в Сибири редкоземельные металлы.

Что известно о назначении дочери Шойгу?

Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", пишет The Moscow Times.

Ей, по поручению Путина, надо руководить созданием кластера глубокой переработки цветных, редкоземельных металлов.

"Долина Менделеева" была создана в Красноярске. Цель ИНТЦ – разработать технологии разделения и производства РЗМ и продуктов на их основе, а также решений по хранению и передаче электроэнергии. Еще одно направление работы центра – технологии ИИ и их интеграция в промышленность, энергетику и сырьевые проекты.

Планируют, что благодаря проекту удастся остановить отток местных жителей из Сибири, а те, что уже выехали из региона, вернутся обратно в связи с изменением условий жизни и работы.

