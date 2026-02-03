Поручение Путина: дочь Шойгу будет руководить поиском редкоземель в Сибири
- Ксения Шойгу назначена гендиректором фонда "Долина Менделеева" для руководства поиском и переработкой редкоземельных металлов в Сибири.
- Проект нацелен на разработку технологий для глубокой переработки металлов, интеграцию ИИ, и улучшение условий жизни для остановки оттока населения из региона.
Дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксению назначили гендиректором фонда "Долина Менделеева". Он будет искать и перерабатывать в Сибири редкоземельные металлы.
Что известно о назначении дочери Шойгу?
Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", пишет The Moscow Times.
Ей, по поручению Путина, надо руководить созданием кластера глубокой переработки цветных, редкоземельных металлов.
"Долина Менделеева" была создана в Красноярске. Цель ИНТЦ – разработать технологии разделения и производства РЗМ и продуктов на их основе, а также решений по хранению и передаче электроэнергии. Еще одно направление работы центра – технологии ИИ и их интеграция в промышленность, энергетику и сырьевые проекты.
Планируют, что благодаря проекту удастся остановить отток местных жителей из Сибири, а те, что уже выехали из региона, вернутся обратно в связи с изменением условий жизни и работы.
Как приходят в упадок различные отрасли бизнеса и промышленность в России?
В России фиксируется самый низкий уровень открытия новых компаний за последние 14 лет. Повышение налогов, рост страховых взносов, спад в потребительском секторе и жесткая фискальная политика вызвали сокращение количества новых бизнесов, особенно в строительстве, розничной торговле и сфере услуг.
Российская промышленность находится на грани сильнейшего кризиса из-за западных санкций, высокой стоимости кредитов и замедления экономики. Основные отрасли, такие как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, претерпели значительное снижение производства.
Пять крупных производителей алкоголя в России сообщили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
В январе 2026 года в Москве закрылись 45 самых популярных ресторанов из-за экономических трудностей и роста расходов. Количество заведений в России в целом сократилось, больше всего пострадали суши-бары и пиццерии, тогда как чайханы демонстрируют рост.
Спрос на бьюти-услуги в России в декабре 2025 года сократился на 25-30% из-за экономических трудностей и роста стоимости жизни.